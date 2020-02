Tennis, ATP Pune 2020: avanti Roberto Marcora, fuori Paolo Lorenzi. Passa il turno Jirí Veselý

Si è quasi completato con i sette match odierni il primo turno del torneo ATP 250 di Pune di tennis: sul cemento indiano giornata agrodolce per i colori italiani, che hanno visto il passaggio del turno di Roberto Marcora ma anche l’eliminazione di Paolo Lorenzi. Domani l’ultimo incontro di primo turno ed i primi quattro del secondo.

Come detto, in casa Italia Roberto Marcora batte il ceco Lukas Rosol per 6-3 6-2, mentre Paolo Lorenzi cede al bielorusso Egor Gerasimov, il quale si impone per 6-2 6-3. Avanza anche un altro bielorusso, Ilya Ivashka, che batte il russo Evgeny Donskoy con lo score di 6-3 6-2.

Doppio tie break favorevole al padrone di casa, l’indiano Prajnesh Gunneswaran, il quale supera il tedesco Yannick Maden con il punteggio di 7-6 7-6, mentre l’australiano James Duckworth elimina un altro tennista teutonico, Peter Gojowczyk, con lo score di 7-6 6-4.

Con il medesimo punteggio di 7-6 6-4 avanza anche il serbo Nikola Milojevic, il quale elimina il transalpino Antoine Hoang, infine, nell’ultimo match giocato, il tennista boemo Jirí Veselý ha dato un dispiacere al pubblico di casa superando l’indiano Arjun Kadhe per 6-2 6-4.

Loading...

Loading...

ATP Pune – Primo turno

Roberto Marcora batte Lukas Rosol 6-3 6-2

James Duckworth batte Peter Gojowczyk 7-6 6-4

Prajnesh Gunneswaran batte Yannick Maden 7-6 7-6

Nikola Milojevic batte Antoine Hoang 7-6 6-4

Egor Gerasimov batte Paolo Lorenzi 6-2 6-3

Jirí Veselý batte Arjun Kadhe 6-2 6-4

Ilya Ivashka batte Evgeny Donskoy 6-3 6-2

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse