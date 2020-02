Eurolega 2019-2020: l’Efes vince anche a Mosca, il Real soffre, ma batte il Baskonia

Quattro, oltre al match dell’Olimpia Milano contro l’Alba Berlino, le partite che si sono svolte nella serata di Eurolega. Di seguito andiamo a vedere come sono andate.



CSKA MOSCA – ANADOLU EFES ISTANBUL 80-82 (16-25, 21-16, 20-17, 23-24)

l’Efes vince l’ennesimo big match, stavolta in trasferta sul difficilissimo campo del CSKA Mosca, e si conferma squadra da battere di quest’edizione della massima competizione continentale. I turchi partono meglio e con 11 punti nel primo quarto di Larkin chiudono abbondantemente avanti dopo 10 minuti. Nel secondo periodo arriva anche il +11 per gli ospiti, ma uno scatenato Mike James riporta a contatto i moscoviti. Nella ripresa il CSKA tocca finalmente la parità sul 57-57 e va all’ultimo riposo sotto di un punto. Nell’ultima frazione di gioco arriva anche il sorpasso sul 74-72, ma poi Micic e Beaubois piazzano il parziale decisivo e a 41 secondi dalla fine Larkin segna il canestro che mette la parola fine sull’incontro.

TOP SCORER

CSKA: James 20, Voigtmann 15, Hackett 11

EFES: Larkin 23, Micic 19, Beaubois 13

ZALGIRIS KAUNAS – OLYMPIACOS PIREO 94-69 (22-17, 24-20, 23-11, 25-21)

Lo Zalgiris Kaunas travolge un Olympiacos sempre più lontano dalla zona playoffs. I lituani danno il là alla loro fuga già nel secondo periodo, quando toccano la doppia cifra di vantaggio e i greci non riescono mai realmente ad accorciare. Nel terzo quarto Walkup e Milaknis premono ulteriormente il piede sull’acceleratore e mandano i titoli di coda con 10 minuti di anticipo.

TOP SCORER

KAUNAS: Milkanis 19, Walkup 12, Rivers 12

OLYMPIACOS: Vezenkov 15, Rubit 10, Baldwin IV 9

ASVEL – BAYERN MONACO 75-65 (16-18, 18-17, 20-16, 21-14)

Il Bayern Monaco cade ancora, stavolta sul campo dei francesi dell’Asvel, e resta all’ultimo posto della classifica di Eurolega. I bavaresi, per colpa anche di un Greg Monroe con problemi di falli, cedono il passo ai francesi nell’ultimo periodo dopo essere rimasti a contatto per i primi trenta minuti. I transalpini piazzano un parziale di 12-2 in apertura di quarto quarto, spinti da un ispirato Jordan Taylor, e il Bayern non riesce più a tornare a riacciuffarli, con il solo Lessort che non si arrende appena le cose iniziano ad andare male.

TOP SCORER

ASVEL: Taylor 15, Payne 15, Jekiri 12

BAYERN: Lessort 14, Lulic 14, Zipser 7

REAL MADRID-BASKONIA VITORIA 70-69 (14-19, 23-16, 16-11, 17-20)

Solo un libero a segno di Facundo Campazzo permette al Real di vincere il derby casalingo contro il Baskonia. I Blancos si fanno sorprendere sul finire del quarto inaugurale, quando Shengelia e Zoran Dragic regalano agli ospiti il +5 con cui si va al primo riposo. Successivamente, però, tra la fine del secondo periodo e l’inizio del terzo, i padroni di casa sembrano rimetterla sui binari giusti, spinti da Deck, e toccano a loro volta il +5 sul 49-44. I baschi, tuttavia, non mollano e rispondono al Real. A metà quarto quarto il Vitoria è sopra di 3, sul 57-60. Ci pensano però Campazzo e Thompkins a levare le castagne dal fuoco al sodalizio della capitale spagnola.

TOP SCORER

REAL MADRID: Thompkins 20, Campazzo 10, Deck 10

BASKONIA: Shields 14, Shengelia 12, Janning 11

