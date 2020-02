Tennis, Krajinovic e Auger-Aliassime agli ottavi di finale a Montpellier. Sinner ko contro Ymer

Giornata di primo turno nell’ATP di tennis a Montpellier (Francia). Sull’hard indoor le notizie non sono liete per i colori azzurri. Jannik Sinner è stato costretto a salutare la Francia anzitempo, sconfitto dallo svedese Mikael Ymer (n.76 del mondo). 6-3 6-4 lo score in favore di quest’ultimo, al cospetto di un Sinner lontano dalla forma ideale e particolarmente falloso, specie con il rovescio. Ymer, dunque, accede agli ottavi di finale dove affronterà la testa di serie n.7 Filip Krajinovic. Il n.44 del ranking ha battuto per 6-4 6-4 il francese, proveniente dalle qualificazioni, Enzo Couacaud (n.214 del mondo). Si prospetta un confronto interessante.

Si conferma positivo il 2020 del giovane finlandese Emil Ruusuvuori: vittoria per 7-6 (3) 4-6 6-2 contro l’austriaco Dennis Novak (n.93 ATP). Il finnico ora è atteso al confronto degli ottavi con lo slovacco Norbert Gambos (n.104 ATP), giustiziere a sorpresa dell’iberico Pablo Carreno-Busta per 3-6 6-4 6-3 in 1 ora e 45 minuti di gioco. Rimanendo in chiave giovani, il n.21 del mondo Felix Auger-Aliassime si è dato una bella scossa contro il bosniaco Damir Dzumhur (n.97 del ranking): il canadese si è imposto in rimonta con il punteggio di 6-7 (5) 6-2 6-2, interrompendo una serie negativa notata nelle ultime apparizione. Il nordamericano giocherà negli ottavi di finale contro il francese Pierre-Hugues Herbert (n.67 ATP), vittorioso del match che lo vedeva opposto all’ucraino Sergiy Stakhovsky per 6-2 7-5. A chiosa successo del kazako Alexander Bublik (n.54 del mondo), a segno per 6-7 (2) 6-1 7-6 (2) contro lo svizzero Henri Laaksonen (n.112 ATP). Il giocatore dell’Est sarà il prossimo avversario della testa di serie n.2 David Goffin.

I RISULTATI DI MARTEDI’ 4 FEBBRAIO

A. Bublik (Kaz) b. H. Laaksonen (Svi) 6-7 (2) 6-1 7-6 (2)

M. Ymer (Swe) b. J. Sinner (Ita) 6-3 6-4

E. Ruusuvuori (Fin) b. D. Novak (Aut) 7-6 (3) 4-6 6-2

F. Krajinovic (Srb) b. E. Couacaud (Fra) 6-4 6-4

P.H. Herber (Fra) b. S. Stakhovsky (Ukr) 6-2 7-5

F. Auger-Aliassime (Can) b. D. Dzumhur (Bih) 6-7 (5) 6-2 6-2

