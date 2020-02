Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: le convocate dell’Italia per la trasferta in Francia. Le 23 azzurre per Limoges

Si radunerà domani, mercoledì 5, a Treviso l’Italia del rugby femminile, in vista della sfida del Sei Nazioni in programma a Limoges, in Francia, sabato 8 febbraio alle ore 21.00: il CT delle azzurre, Andrea Di Giandomenico, ha convocato 23 atlete per la trasferta transalpina.

Rispetto alle azzurre scelte per la vittoriosa trasferta in Galles che ha aperto il torneo, il tecnico ha operato un solo cambio, chiamando Valentina Ruzza, in forza allo Stade Francais, che vanta 31 presenze in Nazionale, e lasciando fuori dall’elenco Erika Skofca.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER LA TRASFERTA IN FRANCIA

Piloni

Lucia GAI (Valsugana R. Padova, 67 caps)

Michela MERLO (Rugby Mantova, 5 caps)

Silvia TURANI (HBS Colorno, 13 caps)

Tallonatori

Giulia CERATO (Valsugana R. Padova, 2 caps)

Melissa BETTONI (Rennes, Francia, 55 caps)

Seconde linee

Giordana DUCA (Valsugana R. Padova, 15 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 19 caps)

Valentina RUZZA (Stade Francais, Francia, 31 caps)

Sara TOUNESI (HBS Colorno, 13 caps)

Flanker/N.8

Ilaria ARRIGHETTI (Rennes, Francia, 44 caps)

Lucia CAMMARANO (Rugby Belveneroverdi, 23 caps)

Giada FRANCO (Harlequins Ladies, Inghilterra, 14 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana R. Padova, 40 caps) – Capitano

Francesca SGORBINI (HBS Colorno, 2 cap)

Mediani di mischia

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba Rugby, 92 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana R. Padova, 53 caps)

Mediani di apertura

Laura PAGANINI (CUS Milano, 2 caps)

Centri

Beatrice CAPOMAGGI (Unione R. Capitolina, 2 cap)

Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 40 caps)

Michela SILLARI (Valsugana R. Padova, 54 caps)

Ali/Estremi

Maria MAGATTI (CUS Milano, 31 caps)

Benedetta MANCINI (Unione R. Capitolina, 1 cap)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana R. Padova, 1 cap)

