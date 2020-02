MotoGP, Valentino Rossi ha l’Aprilia nel suo futuro? Un’ipoteosi da proprietario e team manager

Valentino Rossi è atteso da mesi cruciali per il suo futuro: tra i Test di Sepang e le prime gare dell’ormai imminente Mondiale MotoGP dovrà decidere se proseguire la sua avventura in pista o se appendere il casco al chiodo. Il Dottore si è preso la facoltà di pensarci sopra ancora un po’ di tempo, tanto che la Yamaha non ha voluto aspettare la decisione del numero 46 e ha già annunciato la line-up del team ufficiale per il 2021: saranno Maverick Vinales e Fabio Quartararo a rappresentare la scuderia di Iwata a partire dal prossimo anno. Il nove volte Campione del Mondo avrà a disposizione comunque una Yamaha M1 se dovesse decidere di proseguire la sua carriera ma il futuro ancora in sella alla moto giapponese non sembra essere l’unica opzione per l’ormai 41enne (spegnerà le candeline il prossimo 16 febbraio).

Oltre a una possibile avventura nelle auto (Dakar, 24 Ore di Le Mans, corse di durata e via dicendo), Valentino Rossi potrebbe stringere un rapporto con l’Aprilia come ha dichiarato Carlo Pernat in un’intervista concessa a Tuttosport: “Per me l’Aprilia, se tornerà davvero in alto, potrebbe dargli tutte le moto per la sua VR46 e permettergli, tramite il team Gresini, di sbarcare come proprietario e team manager anche nella top class. Avrebbe Moto3, Moto2, MotoGP. Che io sappia ne stanno già parlando, pure come possibilità di continuare lasciando la Yamaha anche se per me è molto remota“.

Ma quale potrebbe essere il reale potenziale della scuderia di Noale?: “Ha cambiato 1499 pezzi su 1500 e ha preso telemetristi e ingegneri della Ferrari sotto la spinta di Massimo Rivola però non credo che nelle moto possa essere importante la progettazione della Formula 1. Soprattutto in MotoGP per vincere servono anche i piloti. E se Iannone verrà squalificaato che fanno? Vincono con Bradley Smith?“.

Foto: Lapresse