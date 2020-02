Ciclocross, annunciate le gare che faranno parte di Superprestige e DVV Trofee nel 2020-2021

Nonostante la riforma che ha allargato il numero di prove di Coppa del Mondo da 9 a 14, anche nella stagione 2020-2021 verranno organizzate Superprestige e DVV Verzekeringen Trofee, le altre due grandi competizioni della stagione ciclocrossistica le quali, ad ogni modo, si sono viste costrette a cambiare la data a talune delle loro prove per riuscire a coesistere con la rinnovata Challenge targata UCI.

La prima novità che salta all’occhio è che è previsto in entrambe il Jaarmarktcross di Niel che diventerà la prima prova nella storia a far parte di due Challenge nella stessa stagione. L’altra novità nel calendario del Superprestige, che ricordiamo aver perso due gare storiche come l’Avondcross di Diegem e il GP di Zonhoven, le quali dal prossimo anno faranno parte della Coppa del Mondo, sarà il GP Eric De Vlaeminck di Zolder, il quale, invece, esce dalla manifestazione UCI.

Di seguito i calendari di ambedue le competizioni. Ricordiamo che tutte le gare in programma si svolgeranno in Belgio ad esclusione di quella di Gieten che si tiene nei Paesi Bassi.

IL CALENDARIO DEL TELENET SUPERPRESTIGE 2020-2021

11/10/2020 Gieten

24/10/2020 Ruddervoorde

11/11/2020 Niel

21/11/2020 Merksplas

05/12/2020 Boom

19/12/2020 Gavere

26/12/2020 Heusden-Zolder

06/02/2021 Middelkerke

IL CALENDARIO DEL DVV VERZEKERINGEN TROFEE 2020-2021

31/10/2020 Koppenbergcross, Oudenaarde

11/11/2020 Jaarmarktcross, Niel

28/11/2020 Urban Cross, Kortrijk

29/12/2020 Azencross, Loenhout

01/01/2021 GP Sven Nys, Baal

23/01/2021 Brussels Universities Cyclocross, Brussel

07/02/2021 Krawatencross, Lille

14/02/2021 Flandriencross, Hamme

Foto: OA Sport