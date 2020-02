Pallanuoto femminile, Catania passa agevolmente a Milano per 10-22 nell’anticipo della Serie A1 2020

Non c’è storia nell’anticipo della decima giornata della Serie A1 2020 di pallanuoto femminile: Catania passa agevolmente per 10-22 in casa di Milano, terza forza del campionato, ma ora a rischio sorpasso da parte della SIS Roma, e resta a punteggio pieno in testa alla classifica.

Partita indirizzata già nel primo quarto, chiuso in vantaggio dalle etnee con un sonoro 5-1 dal quale le meneghine non rientrano più, accusando il colpo anche nel secondo parziale, nel quale le siciliane allungano ancora grazie ad una bella prestazione offensiva, che le porta a metà gara sull’11-4.

Nella terza frazione Catania amministra il cospicuo margine, incrementando comunque il vantaggio e portandosi all’ultimo riposo avanti 15-7. Ultimo quarto ancora proficuo dal punto di vista offensivo per le etnee, che vanno in gol per altre sette volte, con Marletta che porta ad 8 il conto dei gol personali, per il definitivo 22-10.

TABELLINO

KALLY MILANO-EKIPE ORIZZONTE 10-22

Kally Milano: Imperatrice, Apilongo 4, Crudele, N. Mandic 1, A. Repetto 1, L. Repetto, Carrega, Bianconi 1, Gragnolati 3, Vukovic, Zandalo, De Vincentiis, Tamborrino. All. Binchi

Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou, Garibotti 1, Viacava 3, R. Aiello 3, Bekhazi 3, Palmieri 2, Marletta 8, Emmolo, McKelvey, Riccioli 2, Santapaola, Condorelli. All. Miceli.

Arbitri: Piano e Castagnola.

NOTE

Parziali: 1-5, 3-6, 3-4, 3-7. Uscite per limite di falli Ioannou (O), De Vincentiis (M) nel terzo tempo e Viacava (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Milano 4/8 + 3 rigori e Orizzonte 4/7 + un rigore. Gorlero (O) para un rigore a Bianconi nel terzo tempo.

Foto: Maria Angela Cinardo LPS