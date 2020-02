Pallanuoto, la Pro Recco passa agevolmente per 3-13 in casa della Dinamo Tbilisi nella sfida di Champions League 2020

Tutto facile per la Pro Recco nell’ottava giornata della fase a gironi della Champions League di pallanuoto: i liguri passano con un largo 3-13 in casa dei georgiani della Dinamo Tbilisi e vanno momentaneamente da soli in vetta alla classifica del Girone B, in attesa della gara dei magiari del Ferencvaros nel tardo pomeriggio.

Nel primo quarto la partita si incanala verso i liguri grazie al 3-0 griffato dalle marcature di Renzuto, Di Fulvio ed Echenique, ma la partita va in cassaforte nel secondo periodo grazie alle doppiette di Mandic e Di Somma ed ai gol di Kayes e Di Fulvio, che fissano il punteggio sul 9-2 a metà gara.

Nella terza frazione i liguri iniziano ad amministrare, aumentando comunque il gap con gli avversari, grazie ai gol di Renzuto, Luongo e Dobud per il 12-3, infine nell’ultimo quarto la Pro Recco controlla agevolmente e soltanto Mandic a metà tempo va a segno, per il definitivo 13-3.

TABELLINO

DINAMO TBILISI-PRO RECCO 3-13

Dinamo Tbilisi: Razmadze, Kavtaradze, N. Shushiashvili, Imnaishvili, Bitadze, Jelaca, Jakhaia, Meshki 1, Rurua 1, Magrakvelidze, Baraldi, Vapenski 1, Shubladze. All. Chomakhidze.

Pro Recco: Massaro, F. Di Fulvio 2, Mandic 3 (1 rig.), S. Luongo 1, E. Di Somma 2, Velotto, Renzuto 2, Echenique 1, A. Ivovic, Dobud 1, Buslje, Kayes 1, Prian. All. Rudic.

Arbitri: Kun (Hun) e D. Gomez (Esp).

NOTE

Parziali: 0-3, 2-6, 1-3, 0-1. Sup. num.: Dinamo Tbilisi 3/10, Pro Recco 2/7. Rigori: Pro Recco 1/1. Shubladze sostituisce Razmadze al 16’. Uscito 3 f. F. Di Fulvio 27’01’’.

Foto: Franco De Bernardi LPS