Ciclismo, Jakob Fuglsang ed il dottor Michele Ferrari smentiscono di aver avuto contatti

Dopo quanto scritto dal sito danese politiken.dk, secondo cui ci sarebbe anche il nome di Jakob Fuglsang tra quelli dei ciclisti che avrebbero avuto contatti con il dottor Michele Ferrari, travolto da uno scandalo doping, non si sono fatte attendere le risposte dei due diretti interessati.

Così su Instagram il danese Jakob Fuglsang: “Dichiarazione. Smentisco di aver incontrato il dottor Ferrari. Non sono a conoscenza di alcun rapporto e posso confermare che nessuna procedura è stata aperta nei miei confronti dalle autorità antidoping competenti. Perciò non ho alcuna risposta da dare. Sono estremamente preoccupato che tali voci possano essere diffuse a mezzo stampa“.

Sul sito 53×12.com risponde invece il dottor Michele Ferrari: “Mi vedo costretto, mio malgrado, a smentire l’ennesima bufala mediatica che mi riguarda. Al “Secret Report” del giornale POLITIKEN rispondo :

– Non ho alcuna relazione con atleti del Team Astana da oltre 10 anni

– Non sono stato a Monaco/Nizza da almeno 12 anni

– Non sono mai salito su uno scooter/moto in vita mia, tantomeno con un ciclista a ruota

– Non sono stato alla Vuelta Catalogna del 2019. Non vado alle corse dal 1994

– Il Report si basa su false delazioni da parte di soggetti probabilmente interessati

– Non ho alcuna base a Lugano, località dove non sono mai stato

– Non sono mai stato condannato per fatti di doping“.

IL POST SU INSTAGRAM DI JAKOB FUGLSANG

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse