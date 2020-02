F1, il GP della Cina è seriamente a rischio: domani una decisione dello Strategy Group. Si correrà a Shanghai?

Si correrà il GP della Cina 2020, quarta tappa del Mondiale F1? Il coronavirus che sta mettendo in ginocchio il Paese asiatico ha costretto alla cancellazione di innumerevoli eventi sportivi e anche la gara di Formula Uno, in programma nel weekend del 17-19 aprile a Shanghai, è seriamente a rischio. Lo Strategy Group che governa la massima categoria automobilistica farà un punto della situazione nella giornata di domani e dovrebbe prendere una decisione. Già pochi giorni fa si è scelto di cancellare il GP della Cina di Formula E (a Sanya, a metà marzo) e ora anche la F1 è seriamente a rischio, l’ipotesi di uno scambio di date col GP di Russia (25-27 settembre) è già stata scartata.

In merito è intervenuto anche Chris Horner, team principal della Red Bull, in alcune dichiarazioni concesse alla Reuters: “Al momento non siamo riusciti a inviare nessuno perché non ci si può arrivare. La Fia fa le regole, Liberty è l’organizzatore: sono responsabili della salute e della sicurezza dei piloti, dei membri dei team e dei giornalisti che viaggiano. Sono certo che useranno la diligenza necessaria prima di assumersi l’impegno di ritardare o posticipare o cancellare il GP. Dobbiamo avere fiducia nel loro giudizio e del loro grado di conoscenza della questione. Ovviamente seguiamo con molta attenzione l’evolversi della situazione, mercoledì ne sapremo di più”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI F1

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI