Sci alpino, Mikaela Shiffrin non gareggerà in Coppa del Mondo a tempo indeterminato. Possibile rientro a Maribor?

Come riportato da neveitalia.it, Mikaela Shiffrin, in seguito alla drammatica scomparsa del padre, ha deciso di prendersi una comprensibile pausa dalle competizioni. La statunitense, nelle scorse ore, ha lasciato l’Europa per rientrare in Colorado e stare vicina alla propria famiglia e alla madre. La campionessa ha interrotto gli allenamenti a Folgaria e non vi sono ancora date certe sul suo ritorno nel Vecchio continente.

Sicuramente Shiffrin salterà le gare Garmisch, ovvero una discesa e un Super-G previsti per i prossimi sabato e domenica. L’ipotesi più quotata è un ritorno a Maribor per gigante e slalom del 15 e del 16 febbraio, dato che, a quel punto, quella tappa sarebbe fondamentale in ottica lotta per il successo in Coppa del Mondo. Nulla, però, è ancora stato deciso.



CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Pier Colombo