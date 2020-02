MotoGP, Jorge Lorenzo torna in gara? Possibile wild card nel GP di Catalogna!

Jorge Lorenzo potrebbe tornare a correre un GP di MotoGP! A lanciare la bomba è stata la Gazzetta dello Sport che ha parlato del possibile rientro in gara dello spagnolo, l’appuntamento potrebbe essere per il GP di Catalogna che si disputerà nel weekend del 5-7 giugno sul circuito di Barcellona. Il cinque volte Campione del Mondo aveva annunciato il ritiro al termine della passata stagione, caratterizzata da un grave infortunio e da un feeling mai trovato con la Honda: i problemi fisici e un rapporto mai decollato col team giapponese avevano indotto il 32enne ad appendere il casco al chiodo. Jorge Lorenzo non è però riuscito a stare lontano dalle due ruote e ha accettato l’offerta dalla Yamaha per ricoprire il ruolo di collaudatore, l’iberico ha riabbracciato il team di Iwata con cui ha vinto tre titoli iridati in MotoGP e si è subito distinto nello Shakedown Test andato in scena a Sepang.

Il polso del maiorchino è ancora in grado di dire la sua e oggi la rosea ha svelato un importante retroscena: nel contratto del pilota sarebbero previste due wild card per disputare delle gare in sella alla Yamaha e la scuderia di Iwata ha già presentato richiesta all’Irta per averne a disposizione una a Barcellona. Al momento non è ancora stato riportato il nome del centauro che si vorrebbe iscrivere all’evento ma non c’è molto spazio per l’immaginazione e tutto lascia appunto pensare al grande ritorno di Jorge Lorenzo, anche se per un solo appuntamento. Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane ma ormai sembra quasi sicuro che uno dei piloti più iconici dell’ultimo decennio tornerà alla ribalta come compagno di squadra di Valentino Rossi e Maverick Vinales.

Foto: Lapresse