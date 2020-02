Tour de France 2021: presentate le prime tre tappe in Danimarca. Si parte con una cronometro di 13 chilometri

Presentate oggi le prime tre tappe del Tour de France 2021. L’edizione numero 108 della Grande Boucle prenderà il via dalla Danimarca: ben tre tappe in terra danese per poi spostarsi verso la Francia.

Si comincia con una breve cronometro nella Capitale: 13 chilometri completamente pianeggianti in quel di Copenhagen. Poi due frazioni sulla carta semplici, ma che nascondono l’insidia del vento: favoriti i velocisti, ma dovranno essere attenti gli uomini di classifica a non perdere secondi importanti. Prima tappa in programma venerdì 2 luglio, poi lunedì 5 previsto il primo di tre giorni di riposo, ideale per il trasferimento in Francia.

Tappe Tour de France 2021

Foto: Lapresse