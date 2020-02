Ciclismo, Tom Dumoulin non sarà al via della Volta Valenciana 2020

La Volta Valenciana 2020 che inizierà domani doveva essere la prima gara con la maglia della Jumbo-Visma per il vincitore del Giro d’Italia 2017 Tom Dumoulin. Tuttavia, il corridore neerlandese, come riporta Spaziociclismo.it, si è sentito male nella notte e ha deciso, all’ultimo, di non prendere parte alla gara spagnola. L’ex alfiere della Sunweb stamattina non si è allenato con i compagni di squadra e in giornata tornerà nei Paesi Bassi.

Ricordiamo, inoltre, che Tom Dumoulin è fermo dal Giro del Delfinato dell’anno scorso ed è stato tormentato per tutta la seconda parte del 2019 dai problemi al ginocchio che gli sono stati causati da una brutta caduta di cui è stato vittima al Giro d’Italia. Dopo aver rotto anzitempo il contratto con la Sunweb, Dumoulin è passato, o è meglio dire tornato dato che fu svezzato dal vivaio della Rabobank, alla Jumbo-Visma, per formare con Primoz Roglic e Steven Kruijswijk un tridente che si è prefissato l’obiettivo di detronizzare la Sky al Tour de France.

La stagione della Farfalla di Maastricht, però, inizia così nel peggiore dei modi. Ad oggi la prossima corsa in programma per Dumoulin dovrebbe essere la Tirreno-Adriatico che si svolgerà tra oltre un mese, ma appare probabile che il neerlandese possa anticipare l’esordio partecipando a qualche corsa a tappe di metà o fine febbraio.

