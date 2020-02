Sei Nazioni 2020, Danilo Fischetti: “Finalmente sono riuscito a coronare il sogno che avevo da bambino”

L’Italia deve reagire alla sconfitta per 0-42 rimediata in Galles e l’occasione si ripresenta nella seconda giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby, che prevede per gli azzurri un’altra trasferta, con il match in casa della Francia, a Parigi, in programma domenica 9 febbraio alle ore 16.00. Ha parlato quest’oggi al sito federale Danilo Fischetti.

L’azzurro ha esordito in Nazionale proprio in Galles: “Ho assaporato il primo raduno Azzurro a Chicago nel Test Match contro l’Irlanda, poi sono andato vicino all’esordio contro la Nuova Zelanda al Mondiale e sabato scorso finalmente sono riuscito a coronare il sogno che avevo da bambino. E’ stata una emozione grandissima entrare al Principality Stadium e sentire il calore del pubblico sin dall’inizio. Certo, non è andata come volevamo: è stato un mix di emozioni e amarezza. Ci servirà da lezione per le prossime partite“.

Questo l’ambiente attorno alla Nazionale: “Ho trovato davvero un bel gruppo qui. Nonostante non fossimo insieme da tanto, c’è stato subito un grande affiatamento tra compagni e staff. Abbiamo tanta voglia di lavorare e imparare. L’esordio non è stato positivo, lo sappiamo bene. Ci sono comunque delle cose da salvare da cui possiamo ripartire e su cui possiamo lavorare“.

Il Top 12, il massimo campionato italiano di rugby è una tappa obbligata per aspirare alla maglia della Nazionale: “Credo che sia una palestra importante per i rugbisti del futuro. Ho vinto anche il premio di MVP del campionato una stagione, un riconoscimento a livello personale importante arrivato dopo tanto lavoro insieme al mio club“.

Foto: Massimiliano Carnabuci LPS