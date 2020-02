Salto con gli sci: le tre sorelle Malsiner in gara insieme in Coppa del Mondo ad Hinzenbach

Si sposta ad Hinzenbach, in Austria, la Coppa del Mondo di salto con gli sci al femminile. Il massimo circuito internazionale avrà in programma due gare dal trampolino HS90 sabato 8 e domenica 9 febbraio.

In casa Italia tre le atlete convocate, tutte facente parte della stessa famiglia: saranno presenti infatti Lara, Manuela e Jessica Malsiner, con quest’ultima all’esordio assoluto all’età di 18 anni.

Tra gli uomini nessun azzurro sarà impegnato in Coppa del Mondo a Willingen. Volano in Slovenia, a Planica, Mattia Galiani, Alexander Cecon, Andrea Campregher e Francesco Cecon per l’Alpen Cup.

gianluca.bruno@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse