MotoGP, la Honda ha presentato la moto 2020: i fratelli Marquez pronti a strabiliare

La Honda ha alzato il velo sulla moto che disputerà il Mondiale MotoGP 2020. La scuderia giapponese si è svelata a Jakara (Indonesia), la HRC ha presentato il nuovo team ufficiale composto dai fratelli Marquez: Marc è il Campione del Mondo in carica e da quest’anno sarà affiancato dall’esordiente Alex, detentore del titolo di Moto2.

La livrea è la consueta con i colori giallo-rosso della Repsol, non manca il logo dello sponsor Red Bull sulla parte bassa della carena e sul parafango anteriore. L’aerodinamica appare molto simile a quella vista durante i Test di Valencia rispetto a quella ammirata nel corso della passata stagione. Gli altri dettagli del mezzo emergeranno in occasione dei primi test che andranno in scena a partire da venerdì a Sepang (Malesia).

Marc Marquez ha colto l’occasione per rilasciare alcune dichiarazioni: “Sarà una stagione molto dura, lo sappiamo bene. Proveremo a migliorare, stiamo lavorando tanto assieme allo staff. Il 2019 è stato grandioso ma non basta e dobbiamo migliorare“. Parole di rito anche per Alex: “Il mio obiettivo per il 2020 è senza dubbio quello di diventare il rookie dell’anno. Vorrei cercare di arrivare in Qatar il più pronto possibile, voglio avere un buon controllo della moto“.

Loading...

Loading...

VIDEO PRESENTAZIONE HONDA REPSOL 2020:

Talking 2020 with @MarcMarquez93… The goal is still the same! 🎙 pic.twitter.com/NwaW2HWK2M — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 4, 2020

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it