LIVE Sport, DIRETTA 17 gennaio: Trionfo di Sainz nella Dakar. Brilla l’Italia nelle qualificazioni degli Australian Open

10.30 DAKAR – I risultati della dodicesima ed ultima tappa – CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.00 TENNIS – La finale del torneo WTA di Hobart sarà Zhang-Rybakina. CLICCA QUI PER LA CRONACA COMPLETA

9.45 TENNIS – Finale tutta francese nel torneo ATP di Auckland. CLICCA QUI PER LA CRONACA COMPLETA

9.28 CICLISMO – Norma Gimondi in esclusiva ad OA Sport. CLICCA QUI PER L’INTERVISTA

9.02 CICLISMO – La campionessa nazionale australiana Amanda Spratt ha vinto la seconda tappa del Women’s Tour Down Under, conquistando anche la maglia di leader della classifica generale.

8.45 DAKAR – Si è conclusa l’ultima frazione delle auto alla Dakar 2020. Il qatariota Al-Attiyah (Toyota) ha vinto con 3’25” su Fernando Alonso, mentre il francese Peterhansel ha concluso terzo a 3’31”. Allo spagnolo Carlos Sainz (Bahrain JCW X-Raid Team) è stata sufficiente una quarta tappa a 3’56 per aggiudicarsi la classifica generale.

8.30 TENNIS – Uscito il programma della prima giornata degli Australian Open 2020. Subito in campo nella giornata di lunedì Matteo Berrettini e Salvatore Caruso, che affronteranno rispettivamente l’australiano Andrew Harris e il greco Stefanos Tsitsipas

8.05 DAKAR L’americano Ricky Brabec vince la Dakar nella moto. E’ il primo statunitense a riuscire in questa straordinaria impresa. CLICCA QUI PER LA CRONACA DELL’ULTIMA TAPPA

7.52 BASKET – I risultati della notte NBA. CLICCA QUI PER LA CRONACA

New York Knicks-Phoenix Suns 98-121

Milwaukee Bucks-Boston Celtics 128-123

New Orleans Pelicans-Utah Jazz 138-132 dts

Golden State Warriors-Denver Nuggets 131-134 dts

Los Angeles Clippers-Orlando Magic 122-95

7.35 TENNIS – Lorenzo Musetti e Lorenzo Giustino accedono al turno decisivo delle Qualificazioni degli Australian Open 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

7.30 TENNIS – Prima volta in un tabellone principale di uno Slam per Martina Trevisan che supera le Qualificazioni degli Australian Open 2020 dopo aver sconfitto nel turno decisivo la canadese Eugenie Bouchard. Eliminata Giulia Gatto-Monticone. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Tutto lo sport e gli eventi del 17 gennaio: orari e programma

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 17 gennaio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i risultati dei vari eventi in programma e vi forniremo tutte le notizie che si susseguiranno nel corso di questa lunga giornata. Aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdersi davvero nulla e vivere i momenti salienti minuto dopo minuto in modo da non perdersi davvero nulla di questa intensa giornata di sport.

Nella notte italiana proseguiranno le qualificazioni degli Australian Open, il primo Slam di tennis della stagione: quattro italiani cercheranno di proseugire la loro avventura nel torneo ovverso Lorenzo Giustino, Lorenzo Musetti, Martina Trevisan e Giulia Gatto-Monticone che hanno tutte le carte in regola per sognare. Assolutamente da non perdere il secondo giro dell’Abu Dhabi Golf Championships dove il nostro Renato Paratore è in testa dopo la prima giornata. L’Italia aspetta trepidante la combinata maschile di Wengen, Dominik Paris andrà a caccia di punti importanti per continuare a inseguire la Coppa del Mondo di sci alpino: l’altoatesino dovrà ben esprimersi in discesa e poi stringere i denti in slalom per portare a casa un risultato di spicco.

Attenzione anche alla staffetta femminile di biathlon a Ruhpolding, l’Italia dovrà cercare un pronto riscatto agli Europei di pallanuoto femminile: le azzurre non dovrebbero avere particolari problemi contro il modesto Israele dopo essere incappate in due sconfitte pesanti. Ci aspetta poi una ricca serata con l’Eurolega di basket e alcune partite di calcio

OA Sport dunque vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 17 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.00. Buon divertimento a tutti.

