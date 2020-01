Calcio a 5, vittorie di Acqua&Sapone e del Real Rieti negli anticipi del 19° turno di Serie A 2020

Si sono tenuti quest’oggi quattro incontri del 19° turno della regular season del campionato di calcio a 5 di Serie A 2019-2020. Sono da registrare i successi dell’Acqua&Sapone Unigross e del Real Rieti.

Gli abruzzesi hanno espugnato il campo del Lynx Latina: 9-3 lo score al Palabianchini. Jesulito (doppietta), Dudu (doppietta), Avellino, Calderolli, Nicolodi, Wellington e Rocha sono andati a segno tra le fila degli ospiti, mentre per i nerazzurri hanno realizzato Rabl, Johnny e Jander. Con questo risultato la formazione allenata da Massimiliano Bellarte si è portata in vetta alla classifica generale con 47 punti, due in più dell’Italservice Pesaro che però domani, affrontando l’Italian Coffee Petrarca, ha l’occasione di tornare a comandare. A tre lunghezze (terza posizione) Rieti, uscito vittorioso 7-6 dalla trasferta del PalaNeolù di Mantova contro il Kaos. Titon (doppietta), Rafinha (doppietta), Fortino, Ardite e un autogol di Bocao hanno deciso la sfida. Un confronto ricco di episodi, come il rigore sbagliato da Fortino nel primo tempo e l’espulsione di Jelovcic (Rieti) sul finire della prima frazione. Per quanto concerne la compagine allenata da Giuseppe Milella, sono andati a segno Dimas (tripletta), Leleco (doppietta) e Poletto. Mantova che, quindi, è attualmente a due lunghezze dalla zona playoff.

L’ultimo posto utile è occupato dal Signor Prestito CMB, ko quest’oggi contro il Real Arzignano: 6-2 il punteggio in favore dei biancorossi tra le mura amiche del PalaTezze. Amoroso (doppietta), Morillo, Vinicius (doppietta) e Leandrinho hanno deciso la sfida in favore della squadra di Fabian Lopez. A nulla sono valse le segnature di Sanchez e di Tobe. Arzignano che si dà una scossa, attualmente in piena zona playout, a due punti dal citato Italian Coffee Petrarca. Infine successo per 6-4 della Todis Lido di Ostia al PalaVarazze contro il CDM Futsal Genova. Rocha (doppietta), Motta (doppietta), Rengifo e Cutrupi i marcatori per gli ospiti, mentre Luft, Juanillo, Ortisi e Pizetta hanno realizzato per i padroni di casa. Con questo risultato la Todis aggancia in classifica Latina, a una lunghezza da Arzignano.

