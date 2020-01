Lotta, quinto posto per Abraham Conyedo nei -97 kg dello stile libero alle Ranking Series 2020 di Ostia

Quattro azzurri impegnati oggi nelle Ranking Series di lotta che si stanno disputando al PalaPellicone di Ostia: nella giornata odierna protagoniste sei categorie della lotta femminile e due dello stile libero. Il miglior italiano è Abraham Conyedo nei -97 kg, che guadagna tanti punti nella competizione che servirà a determinare le teste di serie alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Va ricordato che Conyedo ha da poco ottenuto il passaporto italiano e potrà concorrere per la qualificazione ai Giochi.

Categorie di peso olimpiche

Stile libero

Nei -97 kg Abraham de Jesus Conyedo Ruano chiude al quinto posto la sua cavalcata. L’azzurro esordisce battendo agli ottavi il tedesco Erik Sven Thiele ai punti per 3-1, poi supera nei quarti di finale lo statunitense Hayden Nicholas Zillmer, ancora ai punti per 6-5. In semifinale però arriva lo stop per mano dell’iraniano Mohammadhossein Askari Mohammadian, che vince per superiorità, con lo score di 11-0, poi nella finale per il terzo posto l’azzurro cede allo statunitense Kyle Frederick Snyder, vittorioso ancora per superiorità, con incontro fermato sul 12-1.

Loading...

Loading...

Lotta femminile

Nei -53 kg finisce presto l’avventura delle due azzurre impegnate, entrambe fuori negli ottavi di finale: Emanuela Liuzzi viene sconfitta dalla cinese Qianyu Pang, che si impone per schienamento quando era già avanti per 4-0, mentre Carmen di Dio è battuta per superiorità (10-0) dalla rappresentante di Cina Taipei Meng Hsuan Hsieh.

Categorie di peso non olimpiche

Lotta femminile

Nei -72 kg Enrica Rinaldi è quarta ed ultima nel girone nordico che ha visto protagoniste anche la tedesca Maria Selmaier, prima, la bielorussa Anastasiya Zimiankova, seconda, e l’altra tedesca Nadine Weinauge, terza. L’azzurra aveva iniziato con la vittoria ai punti per 3-1 sulla bielorussa, ma poi è incappata in due sconfitte con entrambe le tedesche, dapprima ai punti per 0-6 con Selmaier, poi con Weinauge, sempre ai punti, per 2-5.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco LPS