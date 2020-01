Nuoto: una selezione italiana parteciperà all’Euro Meet in Lussemburgo. Ci sono Martinenghi e Scozzoli

Annunciata oggi una selezione italiana di nuoto, piena zeppa di nomi altisonanti, che parteciperà alla 22esima edizione dell’Euro Meet, in programma al National Aquatic Centre d’Coque di Lussemburgo dal 24 al 26 gennaio. La manifestazione, valida per il circuito della LEN Swimming Cup, vedrà iscritti ben 785 atleti in rappresentanza di 29 nazioni.

A guidare la selezione tricolore troviamo il tecnico federale Claudio Rossetto ed i tecnici Alessandro Mencarelli e Marco Pedoja. I convocati italiani: Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre / Azzurra 91), Manuel Frigo (Team Veneto), Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport), Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene), Luca Dotto (Carabinieri / Larus Nuoto), Ivano Vendrame (Esercito / Larus Nuoto), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici del Nuoto dei Vigili del Fuoco), Fabio Scozzoli (Esercito / Imolanuoto), Federico Poggio (Imolanuoto), Leonardo Deplano (CC Aniene), Devid Zorzetto (Esercito / Tiro a Volo), Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro / NC Brebbia).

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse