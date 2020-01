Pallamano, Europei 2020: Slovenia e Norvegia a quattro punti, vince anche il Portogallo

Si è aperto quest’oggi anche il gruppo II del Main Round, nell’ambito degli Europei di pallamano maschile 2020, e lo ha fatto con una vera e propria prova di forza della Norvegia, capace di volare in testa alla classifica con 4 punti, superando con un netto 36-29 l’Ungheria, grazie ad una grande prestazione del centrale Sander Sagosen, autore di sette gol.

A punteggio pieno anche la Slovenia, che questa volta ha avuto la meglio sull’Islanda per 30-27, dominando il campo nel secondo tempo, per via anche delle scorribande di Dean Bombac, top scorer con nove realizzazioni, mentre sta continuando a stupire il Portogallo, che questa volta si è imposto per 35-25 sulla Svezia padrona di casa, e ora a serio rischio passaggio del turno.

I risultati di giornata:

Norvegia-Ungheria 36-29

Slovenia-Islanda 30-27

Portogallo-Svezia 35-25

Loading...

Loading...

La classifica aggiornata:

Norvegia 4

Slovenia 4

Ungheria 2

Portogallo 2

Svezia 0

Islanda 0

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock