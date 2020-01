Hockey ghiaccio, EBEL 2020: Bolzano stende Villach e si conferma al quarto posto

L’HCB Alto Adige Alperia vince facilmente in casa contro Villach nel terzultimo turno della prima parte della regular season della Erste Bank Eishockey Liga – EBEL 2019-2020 e infila il secondo successo consecutivo, una vera boccata d’ossigeno, dopo tanti alti e bassi. I Foxes, che dovranno giocare ancora contro Vienna (domenica 19) e Znojmo (domenica 26), si mettono in una condizione di classifica più comoda in vista del prossimo capitolo della stagione che inizierà a febbraio. Negli altri incontri di questa serata la capolista Red Bull Juniors passa facilmente in casa di Znojmo e allunga sui Vienna Capitals che cadono all’overtime in casa dei Graz99ers. Al terzo posto si conferma Klagenfurt che ha la meglio su Innsbruck, non senza fatica, e mantiene il margine su Bolzano, sempre più quarto.

HCB Südtirol Alperia – EC Panaceo VSV: . Il match prende il via con grande equilibrio, ma Bolzano si fa preferire, tanto che passa in vantaggio con Robertson al minuto 15:19 su assist di Bardaro. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa con Frigo al minuto 27:02 su assist di Hargrove. I Foxes continuano nel loro match e vanno di nuova a segno, questa volta con Miceli al minuto 46:07 su assist di Bernard. Il match si chiude qui. Villach non ci crede più ed i padroni di casa proseguono, segnando il 4-0 con Bardaro su assist di Wiercioch al minuto 51:59.

EC-KAC – HC TWK Innsbruck: 3-2.

HC Orli Znojmo – EC Red Bull Salzburg: 2-5.

Moser Medical Graz99ers – Vienna Capitals; 4-3 dopo overtime.

CLASSIFICA EBEL 2019-2020

1 RBS 37 +51 76 2 VIE 37 +42 72 3 KAC 37 +35 65 4 HCB 38 +19 63 5 G99 37 -1 60 6 LINZ 37 -1 59 7 ZNO 37 -1 58 8 PAN 37 +9 56 9 FEH 39 -26 51 10 INN 38 -55 31 11 DOR 38 -72 27

Foto: Carola Semino