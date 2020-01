Tennis, John McEnroe su Jannik Sinner: “2-3 anni e sarà nella top10”

Jannik Sinner farà il suo esordio nel tabellone principale degli Australian Open la prossima settimana. L’altoatesino non conosce ancora il nome del suo avversario, visto che se la vedrà con un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Un sorteggio, dunque, favorevole all’attuale numero 79 del mondo, che ha come obiettivo sicuramente quello di affrontare al secondo turno Denis Shapovalov.

Il 2019 è stato l’anno della definitiva consacrazione per Sinner, che ha scalato la classifica mondiale e soprattutto ha vinto le Next Gen ATP Finals. Un’esplosione incredibile e che ha messo d’accordo anche tutti gli addetti ai lavori, che hanno preannunciato un futuro luminoso all’azzurro. L’ultimo di questi è stato il grandissimo John McEnroe: “L’ho visto in azione e ha il potenziale per vincere tanti Slam. E’ uno dei giovani più talentuosi che mi sia capitato di incontrare nell’ultimo decennio”, le parole dell’americano dalle colonne della Gazzetta dello Sport.

Continua McEnroe: “Non dovrà abbattersi all’inizio, perché pian piano la pressione aumenterà e i rivali faranno di tutto per evitare la sconfitta contro un ragazzo di 18 anni. Dovrà essere preparato a lottare, ma ha tutte le armi per farlo”.

Foto: Valerio Origo