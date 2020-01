Ciclismo, Remco Evenepoel: “Darò il massimo per conquistare la maglia rosa nella prima crono del Giro”

L’enfant prodige delle due ruote Remco Evenepoel, uno dei più grandi talenti apparsi nel mondo delle due ruote nel nuovo millennio, ha già le idee chiare su quelli che saranno i suoi obiettivi nel 2020: Giro d’Italia, Olimpiadi e Mondiale. In un’intervista a Cyclingnews.com, il vincitore della Clasica de San Sebastian 2019 ha parlato di ciò che lo aspetta, a cominciare dalla Corsa Rosa: “Al Giro d’Italia punto a vincere la cronometro inaugurale e a vestire la maglia rosa. E’ una prova contro il tempo molto breve, di soli 10 km, e sarà importante dare tutto dall’inizio alla fine. Ancora non so se finirò la gara, dato che è il mio primo grande giro e devo vedere come reagirà il mio fisico. Correremo giorno per giorno, senza porci limiti.”

Per quanto concerne i Giochi Olimpici, invece, queste le dichiarazioni del fuoriclasse a riguardo: “Punto sia alla prova in linea che a quella a cronometro, sono entrambe molto adatte a me. Penso di poter fare ambedue a tutta e che l’oro è alla mia portata sia nell’una che nell’altra“.

Remco, infine, ha parlato delle sue chance di migliorare quanto di buono fatto l’anno scorso in quella che è stata la miglior stagione nella storia del ciclismo professionistico da parte di un teenager: “L’anno scorso ho vinto cinque gare che non è decisamente male per un corridore al primo anno, ma nel 2020 credo di poter fare meglio. Sono un vincente e punto sempre a migliorarmi”.

Foto: Romeo Deganello