Salto con gli sci, Ryoyu Kobayashi è il migliore in qualificazione a Titisee-Neustadt davanti a Leyhe e Johansson

Un Ryoyu Kobayashi in grande spolvero si riscatta parzialmente dopo le recenti prestazioni sottotono e si aggiudica le qualificazioni per gara-1 a Titisee-Neustadt, sede dell’undicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2019-2020. Sul trampolino tedesco con punto HS fissato a 142 metri, il fenomenale nipponico è stato il migliore quest’oggi in tutte le serie disputate (inclusi i due salti di allenamento del pomeriggio) candidandosi al ruolo di favorito principale in vista delle due gare individuali in programma nel fine settimana.

Il detentore della Sfera di Cristallo ha ottenuto il miglior punteggio in qualificazione (144.1) mettendo in mostra una fase di volo impressionante rispetto al resto della concorrenza che gli ha consentito di atterrare a quota 137.5 metri con un ottimo atterraggio. Proprio le valutazioni dei giudici hanno fatto la differenza nel confronto diretto col padrone di casa tedesco Stephan Leyhe, capace di stampare una misura più competitiva di Kobayashi (138.5 metri) pagando però dazio sia in termini di compensazione legata al vento sia dal punto di vista stilistico per una seconda piazza a 4.5 punti dalla vetta.

Ottima terza piazza con 135 metri e 134.3 punti per il redivivo norvegese Robert Johansson, ancora a caccia del primo acuto della stagione e apparso a proprio agio su questo trampolino, mentre dalla quarta piazza dello sloveno Peter Prevc alla quinta condivisa a pari merito dall’austriaco Stefan Kraft e dal giapponese Junshiro Kobayashi balla appena un decimo di punto (133.4 e 133.3). Molto vicino al gruppo dei migliori anche il norvegese Daniel Andre Tande (132.8), che ha preceduto in classifica i due uomini più in forma di questo avvio di 2020: il polacco Dawid Kubacki, ottavo con 133.5 metri e 131.1 punti, ed il tedesco leader della generale Karl Geiger, nono con 131.5 metri e 129.3 punti. Hanno preso parte alla competizione appena 51 atleti e l’unico escluso dalla gara di domani è risultato essere il sud coreano Seou Choi. Assente l’Italia, che ha preferito non mandare atleti a competere in Coppa del Mondo in questa tappa.

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse