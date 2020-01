Hockey ghiaccio, Alps League 2020: Fassa supera il fanalino di coda Lienz e accorcia verso la zona play-off

Si giocava solamente ad Alba di Canazei in questa serata di Alps Hockey League 2019-2020. La stagione regolare si avvicina alla conclusione (mancano appena tre giornate), per cui ogni incontro ha doppio valore. I Fassa Falcons ospitavano il fanalino di cosa Steel Wings Lienz e, nonostante il gap a livello di qualità, la sfida si è dimostrata molto più complicata del previsto. Il risultato finale parla di 4-1 per tre punti importanti a livello di classifica generale.

I padroni di casa, infatti, devono attendere il minuto 32:23 per sbloccare il punteggio. Ci ha pensato Marchetti a togliere ogni dubbio ai Falcons su assist di Caletti. Lo stesso Marchetti va subito al raddoppio al minuto 37:18, questa volta su assist di Roupec. Nel terzo tempo la sfida si chiude con le reti di Eastnab al 44:11 e Iori al 44:37. Koudelka accorcia le distanze al 47:03, ma ormai i giochi sono fatti e Fassa porta a casa il successo senza ulteriori scossoni.

Con questa vittoria Fassa si mette alle spalle il ko in casa dei Red Bull Juniors del turno precedente e inanella il terzo successo nelle ultime quattro uscite, dopo un periodo nero di ben sette sconfitte una dietro l’altra. La formazione allenata da coach Teppo Kivela sale in settima posizione e raggiunge Lustenau a quota 53 punti, a meno 2 da Feldkirch e meno 3 da Cortina, in quarta posizione. In vetta rimane Lubiana con 76 punti, contro i 67 di Renon ed i 66 di Val Pusteria. Per Lienz, invece, l’annata d’esordio si sta concludendo con numeri record. 31 giornate disputate, appena 3 punti conquistati e una differenza reti di -142.

alessandro.passanti@oasport.it

Loading...

Loading...

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carola Semino