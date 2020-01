WTA Adelaide 2020: Barty e Yastremska vincono contro Collins e Sabalenka e volano in finale

Si sono appena concluse le semifinali del torneo WTA di Adelaide con Ashleigh Barty e Dayana Yastremska che hanno superato rispettivamente Danielle Rose Collins e Aryna Sabalenka approdando in finale. Nel primo match di giornata la giovanissima tennista ucraina ha vinto un match tiratissimo 6-4 7-6 (4) contro la bielorussa.

Nel primo set il match viaggia sui binari dell’equilibrio. Entrambe riescono a trovare il giusto ritmo al servizio. Il momento decisivo al quinto game quando Yastremska riesce a piazzare il break che diventa decisivo. La numero 24 del mondo inizia bene anche il secondo parziale strappando nuovamente il servizio all’avversaria nel primo gioco. La reazione di Sabalenka arriva nel sesto game con il contro break che rimette in parità il match. La sfida continua senza troppi sussulti con un finale praticamente scontato: il tie-break. La tennista ucraina inizia bene piazzando subito un mini-break seguito da altri due punti consecutivi che le consentono di gestire la situazione prima di chiudere 7-4.

Spettacolo e colpi di scena nella seconda semifinale con Danielle Rose Collins che nel primo set è praticamente inarrestabile. Trova subito il break, nel secondo gioco, con un buonissimo ritmo dal servizio che le consentono di gestire alla grande chiudendo sul 6-3. La reazione della numero 1 del mondo è veemente. Barty piazza due break e cinque punti consecutivi che annichiliscono la statunitense che le consentono di riportare in parità il match. Nel terzo e decisivo set accade veramente di tutto. Le tenniste iniziano bene difendendo il servizio. Collins chiede il medical time out per un problema alla schiena. Al rientro la numero 23 del ranking sembra essere in difficoltà e arriva il break dell’australiana nel settimo game. Quando tutto sembra deciso la statunitense trova la forza per tornare in partita con un immediato contro-break. Diventa, quindi, decisivo il tie-break che vede trionfare Barty col risultato di 7-5.

