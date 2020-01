Ciclismo su pista, Coppa del Mondo 2020: i convocati dell’Italia per la tappa di Milton, c’è Paternoster

E’ tutto pronto per l’ultima tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista 2019-2020 che si terrà in quel di Milton, Canada, tra il 24 e il 26 gennaio. Pochi minuti fa il sito della FCI ha dirmato i convocati che faranno parte della spedizione azzurra. Spicca, tra tutti, Letizia Paternoster. La giovane fuoriclasse tornerà così alle gare dopo il brutto incidente dello scorso autunno che l’ha costretta a saltare gran parte della manifestazione.

Sarà presente, oltretutto, anche Maria Giulia Confalonieri, la quale punta a rifinire la preparazione in vista dei prossimi Mondiali, nei quali, verosimilmente, andrà a caccia di una medaglia nella corsa a punti, specialità in cui ha vinto gli ultimi due titoli Europei, e nella Madison, ove l’anno scorso fu quinta in coppia proprio con Paternoster. Grande curiosità anche per il giovane Carloalberto Giordani, il quale, nelle ultime uscite, aveva impressionato nello Scratch.

LA LISTA DEI CONVOCATI AZZURRI PER LA PROVA DI MILTON DI COPPA DEL MONDO DI CICLISMO SU PISTA

Bianchi Matteo Campana Imballaggi

Bissolati Elena G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd

Boscaro Davide Team Colpack Ballan

Confalonieri Maria Giulia G.S. Fiamme Oro

Giordani Carloalberto Biesse Arvedi Asd

Masotto Giulio Team Colpack Ballan

Moro Stefano Biesse Arvedi Asd

Paternoster Letizia G.S. Fiamme Azzurre

Umbri Gidas Team Colpack Ballan

Vece Miriam Valcar – Travel & Service

