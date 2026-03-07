Sport in tv oggi (sabato 7 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 7 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP d’Australia: inizia il Mondiale F1 e a Melbourne si definirà la prima griglia di partenza della stagione. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con le imperdibili Strade Bianche (in versione maschile e femminile), ormai diventata a tutti gli effetti una Classica tra gli sterrati toscani e l’iconico arrivo in Piazza del Campo a Siena.

L’Italia sarà in primissima linea, con ben tre Nazionali che saranno protagoniste su svariati fronti: incrocio durissimo con l’Inghilterra nel Sei Nazioni di rugby, impegno fondamentale contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile, esordio nel World Baseball Classic contro il Brasile. Si entra nel vivo a Indian Wells, con il secondo turno del prestigioso torneo tennistico che ci sta tenendo compagnia sul cemento della località statunitense.

La proposta degli sport invernali si preannuncia come sempre molto soddisfacente: riflettori puntati sulle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con una nutrita serie di eventi per le sei discipline protagoniste alle nostre latitudini; la Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile in Val di Fassa e il gigante maschile a Kranjska Gora; la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le sprint in tecnica libera a Lahti; da seguire le Coppa del Mondo di biathlon e i Mondiali di speed skating.

Ci sarà da divertirsi con i campionati nazionali di basket, volley, pallamano, pallanuoto, le semifinali della Coppa Italia di pallanuoto femminile e il consueto piatto ben farcito di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri (tra cui le sempre avvincenti sfide della FA Cup). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 7 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 7 marzo

00.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Colombia-Porto Rico (non è prevista diretta tv/streaming)

01.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Repubblica Dominicana-Nicaragua (non è prevista diretta tv/streaming)

01.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe femminile a Ban-K, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

01.15 F3 – GP Australia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

02.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Brasile-USA (non è prevista diretta tv/streaming)

02.30 F1 – GP Australia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 CICLISMO SU PISTA – Coppa del Mondo a Perth, sessione pomeridiana (non è prevista diretta tv/streaming)

03.40 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile a Ban-K, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

04.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Cechia-Cina Taipei (non è prevista diretta tv/streaming)

04.10 F2 – GP Australia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

06.00 F1 – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go,NOW; differita tv su TV8 dalle ore 14.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 14.00)

07.00 GOLF (DP World Tour) – Joburg Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 11.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 11.00)

08.00 CICLISMO – Grand Prix Apollon Temple (non è prevista diretta tv/streaming)

08.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile ad Altenberg (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

09.00 JUDO – Grand Prix a Linz (diretta streaming su Judo Tv)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Spindleruv Mlyn, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Lahti, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.30 SCI DI FONDO (Mondiali giovanili) – 10 km under 23 maschile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SPORT INVERNALI – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (diretta tv su Rai 2 dalle ore 09.30 alle ore 10.40, dalle ore 12.00 alle ore 13.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 10.30 alle ore 12.15, dalle ore 13.30 alle ore 16.15, dalle ore 17.40 alle ore 21.00; diretta streaming su Rai Play nelle medesime fasce orarie)

10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Erzurum, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Team Sprint misto a Lahti, HS130 (diretta streaming su Discovery Plus)

10.20 CICLISMO FEMMINILE – Strade Bianche (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 11.45; diretta streaming su Rai Play Sport 3 dalle ore 12.00)

10.30 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Discesa libera femminile a Narvik (diretta streaming sui canali FIS)

10.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali juniores) – Danza a Tallinn, free dance (diretta streaming sul canale di ISU)

10.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile in Val di Fassa (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.00 BADMINTON (BWF World Tour) – All England Open (diretta streaming su BWF Tv)

11.00 CICLISMO – Rhodes GP (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Giappone-Corea del Sud (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Staffetta youth maschile ad Arber (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.00 CICLISMO SU PISTA – Coppa del Mondo a Perth, sessione serale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile ad Altenberg, prima manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Lahti, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max)

11.30 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Discesa libera maschile a Narvik (diretta streaming sui canali FIS)

11.45 CICLISMO – Strade Bianche (diretta tv su Tai 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.15)

12.00 CICLISMO – Salverda Bouw Ster van Zwolle (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.30 SCI DI FONDO (Mondiali giovanili) – 10 km under 23 femminile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 SALTO CON GLI SCI (Mondiali giovanili) – Gara a squadre maschile HS98 a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CICLISMO – Le Tour des 100 Communes (non è prevista diretta tv/streaming)

12.40 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile ad Altenberg, prima manche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

12.45 CICLISMO FEMMINILE – Vuelta Extremadura, seconda tappa: Pueblonuevo del Guadiana-Fuente del Maestre (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Spindleruv Mlyn, tabellone finale (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – SV Darmstadt 98-Holstein Kiel (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.05 SPEED SKATING – Mondiali a Heerenveen, terza giornata (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max)

13.15 CALCIO (FA Cup, ottavi di finale) – Mansfield-Arsenal (diretta streaming su Discovery Plus, DAZN)

13.40 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Kontiolahti (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

14.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile ad Altenberg (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.15 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Staffetta juniores maschile ad Arber (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Team Sprint misto a Lahti, 12 km (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali juniores) – Singolo femminile a Tallinn, free skating (diretta streaming sul canale di ISU)

14.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Lecco (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Vicenza (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Como (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Avellino-Padova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Spezia-Monza (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Virtus Entella (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: Ortigia-Roma, Quinto-Salerno, Telimar-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

15.10 RUGBY (Sei Nazioni) – Scozia-Francia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.15 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Napoli (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS130 maschile a Lahti, qualificazione (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Friburgo-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Heidenheim-Hoffenheim, Mainz-Stoccarda, Lipsia-Augsburg, Wolfsburg-Amburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.40 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile a Kontiolahti (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Arnold Palmer Invitational, terzo giro (diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 18.30)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Levante-Girona (diretta streaming su DAZN)

16.15 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Rapallo-Ekipe Orizzonte Catania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Groningen-Ajax (diretta streaming su Como Tv)

17.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS130 maschile a Lahti, gara (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Angers (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Canada-Colombia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Venezia-Reggiana (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Brescia-Triestina (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Cittadella (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 PALLAMANO (Serie A) – Fasano-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.40 RUGBY (Sei Nazioni) – Italia-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

18.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Udinese (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Florentia-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Cingoli-Cologne (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Paesi Bassi-Nicaragua (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia, semifinale) – Roma-Trieste (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

18.15 CALCIO FEMMINILE (Qualificazioni Mondiali) – Italia-Danimarca (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Colonia-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Pressano-Eppan, Merano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (FA Cup, ottavi di finale) – Wrexham-Chelsea (diretta streaming su Discovery Plus, DAZN)

19.00 BASEBALL (World Baseball Classic) – Italia-Brasile (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Braga-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLANUOTO (Euro Cup, ritorno ottavi di finale) – Marsiglia-Savona (diretta streaming su European Aquatics Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Merano-Sassari, Trieste-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 BASKET (Serie A) – Trento-Sassari (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

19.30 CALCIO (Serie B) – Modena-Cesena (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, diretta streaming su DAZN)

20.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Indian Wells, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

20.00 TENNIS – WTA 1000 Indian Wells, secondo turno (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

20.00 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Trieste (diretta streaming su LBA Tv)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-AZ Alkmaar (diretta streaming su Como Tv)

20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Nassr-Neom (diretta streaming su Como Tv)

20.30 BASKET (Serie A) – Napoli-Virtus Bologna (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 CALCIO (Coppa di Scozia, quarti di finale) – Dunfermline-Aberdeen (diretta streaming su Como Tv)

20.45 RUGBY (Sei Nazioni U20) – Irlanda-Galles (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Pisa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 VOLLEY (Superlega, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-1: Perugia-Monza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (FA Cup, ottavi di finale) – Newcastle-Manchester City (diretta streaming su Discovery Plus, DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Minnesota Timberwolves-Orlando Magic (non è prevista diretta tv/streaming)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

22.50 F3 – GP Australia, gara-2 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

