LIVE Italia-Brasile, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: inizia l’avventura degli azzurri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Al Daikin Park di Houston, noto anche come Minute Maid Park, gli azzurri guidati dal manager Francisco Cervelli affrontano il Brasile, alla sua seconda partecipazione nell’evento.

Teoricamente è un inizio nel quale la squadra azzurra, ampiamente rinforzata con varie stelle MLB, può dire la sua, anche perché è proprio il Brasile a non poter vantare allo stato attuale delle cose nomi di Major League. Questo anche se, in alcuni casi, ci sono dei prospetti interessanti. Rimane però un match più in mano agli azzurri che ai verdeoro.

Per l’Italia un avvicinamento fatto di vari segnali convincenti, una vittoria contro i Chicago Cubs e una sconfitta (di misura) contro i Los Angeles Angels. Il partente della Nazionale sarà Samuel Aldegheri, il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a salire su un monte della MLB proprio con gli Angels. Per il Brasile l’unica cosa certa è che non lancerà Tiago da Silva, tre Classic con l’Italia e ora questo con la madrepatria.

Vale la pena rimarcare come l’Italia sia uno dei 12 Paesi ad avere sempre avuto una propria rappresentativa al Classic. Fino ad ora i migliori risultati sono stati il secondo turno del 2013 (con settimo posto annesso) e i quarti del 2023. Si comincia, nella sostanza, quello che non sarà un girone facile soprattutto per la presenza di USA e Messico, con quest’ultimo che sarà il vero banco di prova (ma attenzione: la Gran Bretagna, avversaria delle prossime ventiquattr’ore, non sarà certo malleabile).

Il playball tra Italia e Brasile verrà dato dalle ore 19:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!