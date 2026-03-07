LIVE Biathlon, Staffetta maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: sarà Francia-Norvegia, azzurri per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della staffetta maschile di biathlon di Kontiolahti in Finlandia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. La terza giornata di gare a Kontiolahti, sede della terzultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, propone uno degli appuntamenti più spettacolari del programma: la staffetta maschile 4×7.5 km, in calendario nel pomeriggio finlandese. Una gara che per l’Italia assume un significato particolarmente importante, perché mette in palio punti preziosi per la Coppa delle Nazioni, la classifica che determina il numero di posti disponibili nel circuito maggiore per la prossima stagione.

Gli azzurri sono infatti impegnati in un serrato confronto con la Repubblica Ceca, diretta concorrente nella graduatoria che assegna i contingenti di Coppa del Mondo. In questo contesto la staffetta rappresenta un passaggio fondamentale: ottenere un buon risultato significherebbe consolidare la posizione e avvicinarsi all’obiettivo di mantenere un numero competitivo di atleti anche nel prossimo inverno. La squadra italiana arriva alla gara con indicazioni incoraggianti dopo l’Individuale disputata venerdì, dove Lukas Hofer ha firmato una prova di altissimo livello chiudendo al quarto posto, alle spalle di tre protagonisti assoluti del circuito come il francese Eric Perrot e i norvegesi Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen. Una prestazione che conferma la competitività dell’altoatesino, pronto ora a ricoprire un ruolo chiave anche nella gara a squadre. Positiva anche la prova di Nicola Romanin, capace di entrare nei trenta con il 27° posto.

Per la staffetta l’Italia schiererà un quartetto giovane ma interessante. Patrick Braunhofer avrà il compito di inaugurare la gara, cercando di mantenere il contatto con i migliori fin dalle prime battute. In seconda frazione entrerà in scena Lukas Hofer, chiamato a sfruttare la propria esperienza e il buon momento di forma. Il terzo segmento sarà affidato a Nicola Romanin, mentre il compito di portare l’Italia al traguardo spetterà al giovane Christoph Pircher, atleta che continua il suo percorso di crescita nel massimo circuito.

La concorrenza, come sempre nelle staffette di Coppa del Mondo, sarà di altissimo livello. La Norvegia parte con uno dei quartetti più temibili, composto da Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Smørdal Botn, Sturla Holm Laegreid e Vetle Sjaastad Christiansen, una formazione che unisce velocità sugli sci e grande affidabilità al poligono. Molto competitiva anche la Francia, campione olimpica, che, con Perrot a riposo, si affiderà a Oscar Lombardot, Fabien Claude, Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet, mentre la Svezia punterà su Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, quartetto capace di inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Tra le nazioni da tenere d’occhio c’è anche la Germania, al via con Lucas Fratzscher, Philipp Nawrath, Leonhard Pfund e Philipp Horn, mentre proprio la Repubblica Ceca, diretta rivale dell’Italia nella Coppa delle Nazioni, schiererà Tomas Mikyska, Mikulas Karlik, Petr Hak e Michal Krcmar.

