Dove vedere le Strade Bianche 2025 in tv: orari partenza e arrivo, programma, streaming

Sabato 8 marzo si correrà la 18esima edizione delle Strade Bianche, corsa italiana che è diventata un appuntamento fisso per i migliori ciclisti del mondo. Il percorso è stato allungato a 213 chilometri con partenza e arrivo a Siena, ben 3716 metri di dislivello e 16 settori di strada bianca. L’anno scorso dominò l’arrivo di Piazza del Campo lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), già vincitore nel 2022.

La classica italiana ha scalato le classifiche ed è diventata molto ambita dai corridori più importanti. Saranno infatti presenti 25 squadre e 175 ciclisti in corsa. Tanti cercheranno di interrompere il dominio di Pogacar, tra questi il britannico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) sembra il più determinato. Particolare attenzione va riservata anche a Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) e a Magnus Cort (Uno-X Mobility) che è apparso in ottima condizione.

Di seguito il calendario completo, gli orari, il programma e come vedere in tv e in streaming le Strade Bianche 2025. La classica italiana sarà visibile in chiaro su Rai Sport (canale 58 digitale terrestre) e su Rai 2 a partire dalle 14. Per gli abbonati la corsa sarà visibile anche su Eurosport 2 (canale 211) a partire dalle 14:05. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Dazn, Discovery +, SkyGo e Now. Inoltre ci sarà anche OA Sport con la diretta live testuale dalle ore 11.

PROGRAMMA STRADE BIANCHE 2025

Sabato 8 Marzo

Orario di partenza: 11:20

Orario di arrivo stimato: 16:45

STRADE BIANCHE 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (canale 58 digitale terrestre) e Rai 2 a partire dalle 14. Per gli abbonati Eurosport 2 (canale 211) dalle 14:05.

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, Dazn, Discovery +, Now.

Diretta live testuale: OA Sport