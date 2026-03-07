LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: subito un argento con Chiara Mazzel!

SCI ALPINO
Si parte in anticipo con le discese maschili. Spazio alla VI maschile. Italia che si affida a Bertagnoli
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 7 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DI SABATO 7 MARZO E GLI AZZURRI IN GARA
Caduta nella parte alta Soens. È medaglia d’oro dunque per la tedesca Forster in 1:25.79. Argento Spagna con Pascual (+0.05), bronzo Cina con Liu Sitong (+5.48)
Ottima gara di Liu Sitong. La cinese si inserisce al terzo posto con 5 secondi e 48 centesimi di ritardo dalla leader. Ultima discesista in partenza l’americana Soens
È già fuori dal podio l’americana O’Brien, quarta ad oltre 10 secondi dalla tedesca Forster. Penultima atleta al via la cinese Liu Sitong
La cinese Zhang si inserisce in terza posizione, ma a quasi 7 secondi dalla vetta. Si prosegue con l’americana O’Brien
Peccato! Gran prova della spagnola Pascual, che si ferma a soli 5 centesimi dalla tedesca. Tocca alla cinese Zhang Wenjin
1:25.79 il crono registrato dalla tedesca Forster, favorita della vigilia. Ora la spagnola Pascual Seco
Caduta dell’olandese von Bergen, fortunatamente senza conseguenze. Tocca alla tedesca Forster
7 le atlete al via della discesa femminile sitting. Anche in questo caso non ci saranno italiane
La statunitense Johnson non impensierisce il podio della discesa libera standing. Oro alla svedese Aarsjoe in 1:22.00, argento alla francese Richard (+1.71), bronzo alla russa Voronchikhina (+2.47)
Molto staccata la cinese Zhu Wenjing, ultima tra coloro che sono giunte al traguardo. Sta per partire l’ultima iscritta, ovvero l’americana Johnson
Nulla da fare anche per la cinese Zhang Mengqiu, ottava ad oltre 7 secondi dalla vetta. Ancora Cina in partenza con Zhu Wenjing
Caduta nella parte alta per la nipponica Honda, fortunatamente senza conseguenze. Sta per partire la cinese Zhang Mengqiu
Inizia la sprint femminile sitting, nessuna azzurra al via
Soltanto settima l’olandese Petit, staccata di oltre 6 secondi dalla vetta. Tocca adesso alla giapponese Hondo
Nuova leader! La svedese Aarsjoe, tra le favorite odierne, chiude in 1:22 netti rifilando un secondo e 71 centesimi a Richard. Spazio ora all’olandese Petit
E’ quinta l’americana Crowley a 3 secondi e 78 centesimi dalla francese Richard. Si prosegue con la svedese Aarsjoe
Salto di porta purtroppo per la statunitense O’Driscoll. Ancora USA in partenza con Crowley
76 centesimi di vantaggio per la francese Richard, vincitrice della gara di Coppa del Mondo a Cortina. Nuovo cambio della guardia, ma ora attenzione all’americana O’Driscoll
1:24.47 e nuova leader con la russa Vorochikhina che si candida ad una medaglia. Al cancelletto la francese Richard
Passa al comando la canadese Jepsen, che taglia il traguardo con il tempo di 1:26.10. Spazio alla russa Vorochikhina
1:27.26 il primo riferimento siglato dalla canadese Gosselin. Al via ora la connazionale Jepsen
Si procede con la discesa femminile standing.12 atlete al via, nessuna italiana
LA CLASSIFICA DELLA DISCESA LIBERA FEMMINILE VI
1-Aigner (AUT) 1:22.55 oro
2-Mazzel/Cotti Cottini (ITA) +0.48 argento
3-Rexova (SVK) +4.90 bronzo
4-Choi (KOR) +6.48
5-Vozza/Sabidussi (ITA) +7.99
6-Gustafson (USA) +10.14
7-Nikou (GRE) +13.52
ARGENTO MAZZEL/COTTI COTTINI! Lontana anche la sedicenne americana Gustafson. Oro all’austriaca Aigner, argento all’italiana Mazzel, bronzo alla slovacca Rexova
SUBITO MEDAGLIA PER L’ITALIA! Staccatissima la greca Nikou, per Mazzel e la guida Cotti Cottini c’è quantomeno il bronzo
Nulla da fare per la sudcoreana Sara Choi, quarta ad oltre 6 secondi dalla vetta. Penultima atleta al via della categoria VI la greca Nikou
Nuova leader! 1:22.55 e ben 4 secondi e 9 decimi di margine per l’austriaca Aigner sulla slovacca Rexova. E’ il momento di Chiara Mazzel, accompagnata da Nicola Cotti Cottini. Si procede con la sudcoreana Sara Choi
3 secondi e 9 centesimi di ritardo per Vozza/Sabidussi, che saranno carte da medaglia nelle discipline tecniche. Si prosegue con la favorita di giornata, ovvero l’austriaca Aigner
1:27.46 il primo riferimento cronometrico siglato dalla slovacca Rexova. Tocca alla prima azzurra con Martina Vozza al via
Ci siamo! Sta per iniziare la discesa libera femminile VI. In partenza la slovacca Alexandra Rexova con la guida Sophia Polak
Mattinata animata dalle 11.00 anche dai seeding round di snowboardcross con l’Italia che schiera Jacopo Luchini, Paolo Priolo e Riccardo Cardani nella categoria SB-UL, ed Emanuel Perathoner nella categoria SB-LL2.
In mattinata inizieranno anche le gare per quel che riguarda il biathlon. Alle 10.00 via alla sprint femminile sitting, alle 10.35 spazio alla maschile, mentre alle 12.00 ed alle 12.40 le sprint standing
A seguire spazio alla discesa femminile standing, poi la sitting, e dalle 10.50 toccherà agli uomini
Dalle 9.30 la giornata partirà con la discesa libera femminile. Si comincia con la VI in cui l’Italia schiera Chiara Mazzel/Nicola Cotti Conttini, e Martina Vozza/Ylenia Sabidussi