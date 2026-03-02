Calendario sport invernali 2-8 marzo: orari, programma, tv, streaming

Si preannuncia una prima settimana di marzo piuttosto intensa per gli sport invernali, con la bellezza di 40 gare di Coppa del Mondo distribuite tra biathlon (a Kontiolahti), combinata nordica, salto con gli sci, sci di fondo (tutte a Lahti), sci alpinismo (a Shahdag), sci alpino (a Kranjska Gora ed in Val di Fassa), slittino (ad Altenberg) e snowboard (in Giappone, Turchia e Cechia).

Impegnati tra le varie discipline tanti protagonisti azzurri dei recenti Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina tra cui Lisa Vittozzi ed i doppi di slittino composti da Andrea Vötter/Marion Oberhofer ed Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner. Riflettori puntati però anche sul mitico Thialf di Heerenveen, che ospiterà dal 5 all’8 marzo i Campionati Mondiali Allround e Sprint di speed skating.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 2-8 MARZO

SCI ALPINO

Lun. 02/03/26 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile San Giovanni Fassa (Tn)

Lun. 02/03/26 – Gran Premio Italia jr/asp – GS maschile Ayas (Ao)

Mar. 03/03/26 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile San Giovanni Fassa (Tn)

Mar. 03/03/26 – Gran Premio Italia jr/asp – GS maschile Ayas (Ao)

Mer. 04/03/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Val di Fassa (Ita) – ore 10.45

Mer. 04/03/26 – Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile Valgrisenche (Ao)

Gio. 05/03/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Val di Fassa (Ita) – ore 10.45

Gio. 05/03/26 – Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile Valgrisenche (Ao)

Ven. 06/03/26 – Coppa del mondo – DH femminile Val di Fassa (Ita) – ore 11.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – GS maschile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – DH femminile Val di Fassa (Ita) – ore 10.45, diretta tv Rai Due e Eurosport

Sab. 07/03/26 – Mondiali juniores – DH femminile Narvik (Nor) – ore 11.00, diretta streaming su FIS TV

Sab. 07/03/26 – Mondiali juniores – DH maschile Narvik (Nor) – ore 13.00, diretta streaming su FIS TV

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – SL maschile Kranjska Gora (Slo) – ore 09.30 e 12.30, diretta tv RaiDue e Eurosport

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – SG femminile Val di Fassa (Ita) – ore 10.45, diretta tv RaiDue e Eurosport

Dom. 08/03/26 – Mondiali juniores – SG femminile Narvik (Nor) – ore 11.00, diretta streaming su FIS TV

Dom. 08/03/26 – Mondiali juniores – Combinata a squadre femminile Narvik (Nor) – DH ore 11.00, SL ore 14.30, diretta streaming su FIS TV

SCI DI FONDO

Lun. 02/03/26 – Mondiali juniores – Sprint TL maschile e femminile Lillehammer (Nor) – qualificazioni ore 10.00, finali ore 12.30

Mar. 03/03/26 – Mondiali under 23 – Sprint TL maschile e femminile Lillehammer (Nor) – qualificazioni ore 10.00, finali ore 12.30

Mer. 04/03/26 – Mondiali juniores – 20 km TL maschile e femminile Lillehammer (Nor) – ore 10.00 e 12.30

Gio. 05/03/26 – Mondiali under 23 – 20 km TL maschile e femminile Lillehammer (Nor) – ore 10.00 e 12.30

Ven. 06/03/26 – Mondiali juniores – 10 km TC maschile e femminile Lillehammer (Nor) – ore 10.30 e 12.30

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – Sprint TL maschile e femminile Lahti (Fin) – qualificazioni ore 09.00, finali ore 11.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 07/03/26 – Mondiali under 23 – 10 km TC maschile e femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.30 e 12.30

Sab. 07/03/26 – Coppa Italia Rode -10 km TC maschile e femminile Campolongo (Bl)

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – 10 km TC femminile Lahti (Fin) – ore 10.30, diretta tv RaiSport e Eurosport

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – 10 km TC maschile Lahti (Fin) – ore 12.15, diretta tv RaiSport e Eurosport

Dom. 08/03/26 – Mondiali under 23 – Staffetta mista Lillehammer (Nor) – ore 09.30

Dom. 08/03/26 – Mondiali juniores – Staffetta mista Lillehammer (Nor) – ore 12.00

Dom. 08/03/26 – Coppa Italia Rode – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Campologno (Bl)

SALTO CON GLI SCI

Mer. 04/03/26 – Mondiali juniores – HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 13.45

Gio. 05/03/26 – Coppa del mondo – HS130 femminile Lahti (Fin) – qualificazioni ore 14,00, finale ore 15.15, diretta TV Eurosport

Gio. 05/03/26 – Mondiali juniores – HS130 maschile Lillehammer (Nor) – ore 16.30, diretta tv Eurosport

Ven. 06/03/26 – Coppa del mondo – HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 10.45, diretta tv Eurosport

Ven. 06/03/26 – Coppa del mondo – HS130 maschile Lahti (Fin) – qualificazioni ore 10.45, finale ore 15.00, diretta tv Eurosport

Ven. 06/03/26 – Mondiali juniores – Team HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 17.45

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – HS130 maschile Lahti (Fin) – qualificazioni ore 15.30, finale ore 17.00, diretta tv Eurosport

Sab. 07/03/26 – Mondiali juniores – Team HS98 maschile Lillehammer (Nor) – ore 12.30

Sab. 07/03/26 – Fis Cup – HS90 maschile e femminile Premanon (Fra)

Sab. 07/03/26 – Fesa Games Y2- HS90 maschile e femminile Premanon (Fra)

Sab. 07/03/26 – Fis Cup – HS100 maschile Oberhof (Ger) – ore 11.30

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – Super Team HS130 maschile Lahti (Fin) – ore 15.00, diretta tv Eurosport

Dom. 08/03/26 – Mondiali juniores – Mixed team HS98 Lillehammer (Nor) – ore 10.00

Dom. 08/03/26 – Fis Cup – HS100 maschile Oberhof (Ger) – ore 11.30

Dom. 08/03/26 – Fesa Cup- Team HS90 maschile e femminile Premanon (Fra)

COMBINATA NORDICA

Mer. 04/03/26 – Mondiali juniores – Team sprint HS98/7,5 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 11.30 e 16.00

Mer. 04/03/26 – Mondiali juniores – Team sprint HS98/5 km femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.45 e 15.00

Gio. 05/02/26 – Mondiali juniores – Provisional Competition Round maschile e femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.45 e 11.45

Gio. 05/02/26 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round femminile e maschile Lahti (Fin) – ore 08.30 e 10.15

Ven. 06/03/26 – Coppa del mondo – Gundersen HS130/10 km maschile Lahti (Fin) – ore 13.00 e 16.35, diretta tv Eurosport

Ven. 06/03/26 – Coppa del mondo – Gundersen HS130/5 km femminile Lahti (Fin) – ore 12.00 e 16.00, diretta tv Eurosport

Ven. 06/03/26 – Mondiali juniores – Gundersen HS98/10 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 11.30 e 15.15

Ven. 06/03/26 – Mondiali juniores – Gundersen HS98/5 km femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.30 e 15.00

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – Team sprint mista HS130/5 km-2,5 km Lahti (Fin) – ore 10.15 e 14.30, diretta tv RaiSport e Eurosport

Sab. 07/03/26 – Mondiali juniores – Mixed team HS98 mashciel Lillehammer (Nor) – ore 10.00 e 15.15

Sab. 07/03/26 – Fis Cup – Gundersen HS90/6 km maschile Premanon (Fra)

Sab. 07/03/26 – Fis Cup – Gundersen HS90/4 km femminile Premanon (Fra)

Dom. 08/03/26 – Continental Cup – Team HS90/4×4 km maschile Premanon (Fra)

Dom. 08/03/26 – Continental Cup – Team HS90/2×2 km femminile Premanon (Fra)

BIATHLON

Lun. 02/03/26 – Mondiali juniores – Staffetta mista Arber (Ger) – ore 11.00

Lun. 02/03/26 – Mondiali giovani – Staffetta mista Arber (Ger) – ore 14.45

Mar. 03/03/26 – Mondiali juniores – Staffetta mista Arber (Ger) – ore 11.00

Mar. 03/03/26 – Mondiali giovani – Staffetta mista Arber (Ger) – ore 14.45

Mer. 04/03/26 – Mondiali giovani – Sprint femminile Arber (Ger) – ore 10.30

Mer. 04/03/26 – Mondiali juniores – Sprint maschile Arber (Ger) – ore 14.30

Mer. 04/03/26 – Ibu Cup – Staffetta mista Lake Placid (Usa) – ore 16.45

Mer. 04/03/26 – Ibu Cup – Staffetta singola mista Lake Placid (Usa) – ore 20.00

Gio. 05/03/26 – Coppa del mondo – Individuale femminile Kontiolahti (Fin) – ore 17.05, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Ven. 06/03/26 – Coppa del mondo – Individuale maschile Kontiolahti (Fin) – ore 17.05, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Ven. 06/03/26 – Ibu Cup – Sprint femminile Lake Placid (Usa) – ore 16.45

Ven. 06/03/26 – Ibu Cup – Sprint maschile Lake Placid (Usa) – ore 20.15

Ven. 06/03/26 – Mondiali juniores – Mass start 60 maschile Arber (Ger) – ore 10.30

Ven. 06/03/26 – Mondiali juniores – Mass start 60 femminile Arber (Ger) – ore 11.30

Ven. 06/03/26 – Mondiali giovani – Mass start 60 maschile Arber (Ger) – ore 14.40

Ven. 06/03/26 – Mondiali giovani – Mass start 60 femminile Arber (Ger) – ore 15.40

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – Mass start femminile Kontiolahti (Fin) – ore 13.40, diretta tv Eurosport e streaming Discoveryplus

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – staffetta maschile Kontiolahti (Fin) – ore 15.40, diretta tv Eurosport e streaming Discoveryplus

Sab. 07/03/26 – Ibu Cup – Mass start 60 femminile Lake Placide (Usa) – ore 16.45

Sab. 07/03/26 – Ibu Cup – Mass start 60 maschile Lake Placide (Usa) – ore 19.30

Sab. 07/03/26 – Mondiali giovani – Staffetta maschile Arber (Ger) – ore 11.00

Sab. 07/03/26 – Mondiali juniores – staffetta femminile Arber (Ger) – ore 14.30

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Kontiolahti (Fin) – ore 13.30, diretta tv Eurosport e streaming Discoveryplus

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – Mass start maschile Kontiolahti (Fin) – ore 16.55, diretta tv Eurosport e streaming Discoveryplus

Dom. 08/03/26 – Mondiali giovani – Staffetta femminile Arber (Ger) – ore 10.30

Dom. 08/03/26 – Mondiali juniores – Staffetta maschile Arber (Ger) – ore 14.30

SNOWBOARD

Mer. 04/03/26 – Mondiali juniores – BA maschile e femminile Calgary (Can)

Gio. 05/03/26 – Mondiali juniores – HP maschile e femminile Calgary (Can)

Ven. 06/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni gara-1 e gara-2 SBX maschile e femminile Erzurum (Tur)

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Ban-K (Gia)

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Erzurum (Tur) – ore 10.00, diretta tv RaiSport e Discoveryplus.com

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Spindleruv Mlyn (Cze) – ore 13.00, diretta tv Raisport e Eurosport

Sab. 07/03/26 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Bialka (Pol)

Sab. 07/03/26 – Mondiali juniores – Rail event maschile e femminile Calgary (Can)

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Erzurum (Tur) – ore 10.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Ban-K (Gia) – ore 03.00

Dom. 08/03/26 – Coppa Europa – PGS maschile e femminile Bialka (Pol)

FREESTYLE

Mer. 04/03/26 – Mondiali juniores – BA maschile e femminile Calgary (Can)

Gio. 05/03/26 – Mondiali juniores – HP maschile e femminile Calgary (Can)

Ven. 06/03/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.00

Sab. 07/03/26 – Coppa Europa – SX maschile e femminile Reiteralm (Aut) – ore 12.00

Sab. 07/03/26 – Coppa Europa – Rail event maschile e femminile Szczyrk (Pol)

Sab. 07/03/26 – Mondiali juniores – Rail event maschile e femminile Calgary (Can)

SLITTINO

Ven. 06/03/26 – Coppa del mondo – Nations Cup Altenberg (Ger) – ore 11.00

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – Doppio maschile Altenberg (Ger) – ore 08.50, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – Doppio femminile Altenberg (Ger) – ore 14.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – 1a manche singolo maschile Altenberg (Ger) – ore 11.15, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Sab. 07/03/26 – Coppa del mondo – 1a manche singolo femminile Altenberg (Ger) – ore 12.40, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – 2a manche singolo maschile Altenberg (Ger) – ore 10.35, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – 2a manche singolo femminile Altenberg (Ger) – ore 11.43, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Altenberg (Ger) – ore 13.20, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILuge

SCI ALPINISMO

Mer. 04/03/26 – Campionati Europei sr/gio – Sprint maschile e femminile Shadhag (Aze)

Gio. 05/03/26 – Campionati Europei sr/gio – Mixed team Shadhag (Aze)

Ven. 06/03/26 – Campionari Europei sr/gio – Individuale maschile e femminile Shadhag (Aze)

Ven. 06/03/26 – Coppa del mondo – Vertical race maschile e femminile Shadhag (Aze)

Dom. 08/03/26 – Coppa del mondo – Individuale mashcile e femminile Shadhag (Aze)

Dom. 08/03/26 – Campionati Europei sr/gio – Vertical race maschile e femminile Shadhag (Aze)

Dom. 08/03/26 – Coppa Italia giovani – Individuale maschile e femminile Lanzada (So)

Dom. 08/03/26 – Ski Alp Presolana (Ita)

SPEED SKATING

5-8 marzo Mondiali Allround e Sprint a Heerenveen (Paesi Bassi) – Diretta streaming su RaiPlaySport1 e Discovery Plus