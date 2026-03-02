F1, GP Australia 2026: programma, orari, tv, streaming

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: nel weekend del 6-8 marzo scatterà ufficialmente il Mondiale 2026 di Formula 1, e come da tradizione sarà l’Australia ad aprire le danze. Il sipario si alzerà sul tracciato cittadino dell’Albert Park Circuit di Melbourne, cornice iconica del Gran Premio nella terra dei canguri, pronto a inaugurare una stagione che si preannuncia combattutissima.

Gli appassionati italiani dovranno puntare la sveglia nel cuore della notte. Si comincerà venerdì 6 marzo alle ore 02.30 con la prima sessione di prove libere, della durata di 60 minuti. Poche ore più tardi, alle 06.00, le monoposto torneranno in pista per la seconda sessione, fondamentale per iniziare a definire assetti e strategie.

Sabato 7 marzo sarà la volta della terza e ultima sessione di prove libere, ancora alle 02.30, ultimo banco di prova prima del momento decisivo. Alle ore 06.00, infatti, scatteranno le qualifiche che assegneranno la prima pole position della stagione 2026. Domenica 8 marzo, infine, semaforo verde alle ore 05.00 per la gara: il primo Gran Premio dell’anno prenderà il via su uno dei circuiti più affascinanti e insidiosi del calendario.

La tappa australiana avrà un peso specifico notevole. Dopo i test invernali tra Barcellona e Sakhir, sarà il primo vero banco di prova per capire se i valori emersi nelle sessioni prestagionali troveranno conferma quando i punti inizieranno a contare. Sotto i riflettori ci saranno i top team: McLaren, Red Bull Racing, Ferrari e Mercedes sono pronte a contendersi la leadership fin dalle prime curve della stagione. Ma attenzione anche all’Aston Martin, determinata a inserirsi stabilmente nella lotta di vertice.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio d’Australia sarà trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno visibili in differita ed in chiaro qualifiche e gara. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

GP AUSTRALIA F1 2026

Venerdì 6 marzo (orari italiani)

Ore 02.30-03.30 Prove libere 1

Ore 06.00-07.00 Prove libere 2

Sabato 7 marzo (orari italiani)

Ore 02.30-03.30 Prove libere 3

Ore 06.00-07.00 Qualifiche

Domenica 8 marzo (orari italiani)

Ore 05.00 Gran Premio d’Australia

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche e la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche e la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 7 marzo

Ore 14.00 Qualifiche – Differita tv in chiaro

Domenica 8 marzo

Ore 14.00 Gran Premio d’Australia – Differita tv in chiaro