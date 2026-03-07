Coppa del MondoLive SportSci AlpinoSport Invernali
LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Pirovano sfida Aicher per la classifica. I pettorali di partenza
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della seconda ed ultima discesa libera femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, dalle ore 10.45, ci saranno 54 atlete da 14 Paesi.
In casa Italia saranno nove le azzurre al via della gara odierna sulle 54 partenti: Elena Curtoni scatterà col 5, Sofia Goggia col 7, Nicol Delago col 13, Laura Pirovano col 15, Roberta Melesi col 25, Nadia Delago col 26, Sara Thaler col 36, Ilaria Ghisalberti col 47 ed Asja Zenere col 50.
Si tratta dell’ultima discesa prima delle Finali: nella classifica di specialità guida l’infortuntata statunitense Lindsey Vonn con 400 punti, davanti alla tedesca Emma Aicher, seconda con 386, a -14, ed all’azzurra Laura Pirovano, vincitrice della gara di ieri, terza con 336, a -64, mentre l’altra italiana Sofia Goggia, 17ma ieri, è settima con 254 punti, a -146.
Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 1133 punti. L’atleta meglio piazzata tra quelle in gara in Italia è la tedesca Emma Aicher, seconda con 994, a -139, davanti all’elvetica Camille Rast, a sua volta assente, terza con 963, a -170, ed a Sofia Goggia, che si attesta in quarta posizione con 800, a -333.
La seconda ed ultima discesa femminile in programma in Val di Fassa (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.45: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.20 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!