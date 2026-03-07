LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar al debutto stagionale, c’è Pellizzari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Strade Bianche 2026, la partenza e l’arrivo sono a Siena, con il traguardo posto nell’ormai celebre Piazza del Campo.

Sono 201 i km da affrontare con 14 tratti di sterrato, con il primo che si trova a 10.5 km dalla partenza e l’ultimo che termina a 11.7 dall’arrivo. Le sezioni di strada non asfaltata più complicate sono la sesta e la settima, classificate a cinque stelle. Queste due parti sono San Martino in Grania e Monte Sante Marie, con il primo lungo 9.4 e il secondo 11.5 km. In entrambi i settori sono presenti diversi saliscendi, con ascese in doppia cifra e discese molto tecniche, al termine mancheranno 83 km al traguardo. Successivo a loro ci sarà il settimo tratto, quello di Monteaperti, lungo solo 600 metri ma con pendenze superiori alla doppia cifra. In questi tre settori è solita accendersi la corsa, vedremo se, anche quest’anno, sarà così. Dopo si entrerà in un circuito da completare due volte, con le ascese in strade bianche di Colle Pinzuto (2.4 km con massime del 15%), da quest’anno chiamato anche settore Tadej Pogacar, e delle Toffe (900 metri all’8% medio, con massima del 21%). Terminato il secondo giro, i corridori torneranno verso Siena, con la strada che rimarrà sempre in asfalto, escluso l’arrivo in lastricato. Prima del traguardo, però, ci sarà ancora un ultimo strappo da affrontare, a 2 km dall’arrivo e che terminerà ai -300 metri, con pendenze massime del 16% in via Santa Caterina. Se dovessero arrivare più corridori su quest’ultima rampa, probabilmente si deciderà tutto qui, come successo in diverse edizioni precedenti.

Tadej Pogacar, al rientro stagionale, è il favorito assoluto per la vittoria. Lo sloveno ha corso sei volte la corsa, vincendola in tre edizioni (2022, 2024, 2025) e non uscendo mai fuori dalla top 30. Nei tre trionfi ottenuti il corridore della UAE Team Emirates XRG è sempre arrivato in solitaria e con almeno 37” di margine, attaccando nel 2022 a 50 km dalla fine e nel 2024 a 81, a dimostrazione della grande differenza con gli avversari. L’anno scorso, però, è forse stata l’impresa del numero 1 al mondo, che è caduto a circa 50 km dal traguardo, si è rialzato ed è andato a recuperare e staccare il leader della corsa Thomas Pidcock. Nessuno prima era mai riuscito a vincere due volte di fila la Strade Bianche, la tripletta sarebbe leggendaria e inoltre c’è la possbilità di staccare Fabian Cancellara (tre vittorie) e diventare l’unico corridore a vincere 4 volte questa corsa. L’unica incognita è sulla forma fisica alla prima uscita stagionale, ma rispetto allo strapotere dimostrato nelle ultime stagioni, questo rischio sembra superfluo.

Compagno di squadra di Pogacar e potenzialmente secondo uomo da battere è Isaac del Toro. Il messicano è ormai un volto noto nel gruppo, grazie all’exploit dello scorso anno in cui ha ottenuto 17 vittorie, intanto, il 2026 è iniziato altrettanto bene, con la vittoria di due tappe e la classifica generale dell’UAE Tour. L’ordine del team sarà probabilmente quello di aiutare Pogacar, ma ci potrebbe anche essere la possbilità che i due se ne vadano via insieme, per poi giocarsi la vittoria uno contro l’altro.

A contendere il successo alla UAE ci sarà in primo piano Thomas Pidcock. Il britannico l’anno scorso era stato il primo ad attaccare e a correre per diversi km con lo sloveno. Dopo la caduta di quest’ultimo, il corridore della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team era rimasto in testa fino ai 18.5 km, salvo poi farsi riprendere e staccare, per chiudere con un gran secondo posto. Servirà lo stesso coraggio dello scorso anno per fronteggiare il fuoriclasse dell’UAE e provare a bissare il successo ottenuto nel 2023. Attenzione, anche, al talentino francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). Il 19enne (vent’anni a settembre) è all’esordio alla Strade Bianche, ma la gran classe dimostrata l’anno scorso, con il terzo posto agli Europei e il settimo a Il Lombardia, lo rende un temibile avversario, tenendo anche conto delle due vittorie conquistate nel 2026.

Per l’Italia le speranze sono riposte in primis su Giulio Pellizzari. Dall’altra parte il giovane della Red Bull – BORA – hansgroe parte probabilmente come capitano della squadra insieme all’esperto di sterrato Gianni Vermeersch, chi sarà il leader lo si sceglierà con il proseguire della corsa, in base alla condizione dei due. Il marchigiano è all’esordio in questa gara, ma le dure salite presenti nel percorso lo mettono tra i possiili protagonisti della corsa. Attenzione, anche, ad Alberto Bettiol (XDS Astana Team), il toscano è all’undicesima partecipazione, con la grande esperienza e i ruoli di capitano può correre una buona gara. Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Andrea Bagioli (Lidl – Trek) e Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla) sono altri corridori italiani che potrebbero regalare soddisfazioni.

Tra sfortuna e limiti fisici, la carriera di Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike) si sta chiudendo in modo meno decoroso di quello che poteva essere. Il belga arriva a questa corsa con solo un’uscita stagionale e un inverno di ciclocross non proprio entusuasmante. Questa sembra essere una delle ultime stagioni per lui in cui può ottenere qualcosa di importante e il bis alla Strade Bianche, ha vinto qui nel 2020, può essere un grande inizio di anno. Sempre per la Visma da tenere in considerazione Mateo Jorghenson, che nonostante la prima partecipazione in carriera ha la classe necessaria per giocarsela con i migliori. Come per Van Aert, anche, Julien Alaphilippe cercherà la seconda vittoria nella corsa, dopo quella del 2019, per quella che potrebbe essere una delle ultime grandi vittorie del francese. La sua condizione non sembra essere la migliore, ma l’esperienza e il talento lo rendono un degno avversario. Pericolosi potrebbero essere, inoltre, Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Tibor del Grosso (Alpecin Premier Tech) e Richard Carapaz (EF Education EasyPost).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della Strade Bianche 2026, 20esima edizione della corsa. L’inizio è previsto per le 11.40. Buon divertimento!