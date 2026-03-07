LIVE Italia-Danimarca, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre chiamate al riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Danimarca valido per la seconda giornata del torneo di Qualificazioni Mondiali di calcio femminile che verranno disputati in Brasile nell’estate del 2027. Le azzurre del commissario tecnico Andrea Soncin sono chiamate ad una vittori quasi obbligata contro le biancorosse.

L’esordio nell’importantissima competizione non è andata come sperato, con l’Italia che ha lottato fino all’ultimo ma, tra un’organizzazione difensiva a tratti vacillante e un po’ di sfortuna, le azzurre hanno perso 0-1 contro la Svezia, dimostrando in campo comunque di avere delle ottime prestazioni per il futuro, iniziando da adesso.

Per quanto riguarda la Danimarca, l’esordio è andato nella maniera opposta di quello dell’Italia, visto che hanno sconfitto in maniera abbastanza tranquilla, la formazione della Serbia con un secco 3-1 che le ha mandate in testa al girone insieme alla Svezia. L’ultima volta che le azzurre hanno affrontato le biancorosse è arrivata una grande vittoria per 0-3 in trasferta lo scorso 8 aprile 2025 in Nations League, anche se l’andata fini 1-3 per le danesi.

Il match tra Italia e Danimarca inizierà alle 18.15 e verrà disputato allo Stadio Romeo Menti di Vicenza. L’arbitro di gara sarà la svizzera Desirée Blanco, la quale sarà aiutata dalle connazionali Susanne Kung e Linda Schmid come assistenti e Michéle Schmolzer come quarta ufficiale. Segui la partita, minuto dopo minuto, in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti e forza azzurre!