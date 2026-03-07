LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi insegue il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass start femminile, gara valida per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia). La prova con partenza in linea si presenta aperta a qualsiasi risultato, anche per via delle caratteristiche del tracciato e del poligono.

Le serie di tiro non sono attese troppo selettive e la velocità nel rilascio colpi e anche la capacità di far andare gli stretti potrebbero fare la differenza. Dopo un’individuale che l’ha vista protagonista al poligono ma meno brillante sugli sci, Lisa Vittozzi è pronta a cercare il riscatto nella mass start di Kontiolahti. La trentunenne di Sappada sarà tra le osservate speciali nella tappa di Coppa del Mondo di biathlon in programma sabato 7 marzo, in una gara che potrebbe rivelarsi cruciale anche per la classifica di specialità, dove Lou Jeanmonnot proverà ad aumentare il proprio vantaggio.

La francese non ha convinto pienamente nella 15 km e dovrà ritrovare sicurezza al tiro per restare competitiva. Nonostante ciò, rimane una delle principali candidate al successo, anche se dovrà guardarsi dalla forte concorrenza interna rappresentata dalle connazionali Julia Simon, Océane Michelon e Camille Bened, tutte potenzialmente in grado di insidiarle il pettorale giallo. Chi potrebbe trarre particolare beneficio dal tracciato finlandese sono invece le atlete svedesi, come le sorelle Elvira e Hanna Öberg, galvanizzate dalla doppietta conquistata nella gara inaugurale in Finlandia.

In casa Italia le attenzioni sono puntate soprattutto su Hannah Auchentaller, capace di colpire diciannove bersagli su venti nell’individuale, mentre Martina Trabucchi torna a cimentarsi nella specialità in cui lo scorso anno ha ottenuto il miglior risultato della sua carriera.

L'inizio della prova è previsto dalle 13:40.