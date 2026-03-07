LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni! Italia per il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

09:01 Julie Drivenes in pista. Prime azzurre tra circa 3′.

INIZIATA LA QUALIFICAZIONE FEMMINILE!

08:55 Federico PELLEGRINO si trova a correre per l’ultima volta dove vinse nel 2017 l’oro ai Mondiali, la gara più bella della sua carriera, a detta sua. Chissà se un po’ di emozione ci sarà! Diciamola tutta, un podio oggi ci farebbe piangere! I rivali sono Heggen e Chanavat.

08:50 Oggi presenti per la squadra italiana tra le donne Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter. Uomini presenti con Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Michael Hellweger, Simone Mocellini e Martino Carollo.

08:45 La stagione dell’Italia dello sci di fondo è positiva. La sufficienza è stata ampiamente strappata con le due medaglie olimpiche a squadre in campo maschile, con i piazzamenti a ridosso delle prime 5 di Maria Gismondi e di Caterina Ganz (quest’ultima 8^ nella sprint olimpica) e con le tante belle prove che i giovani hanno saputo mettere in campo. Tuttavia, l’ultima sprint a skating di Coppa è stata bucata in pieno dalla squadra con 0 italiane qualificate e 0 italiani in semifinale.

08:40 Ci siamo, 20′ e parte la qualificazione donne da Lahti (FIN)!

Dopo Falun, ecco che si giunge nella località dove il fondista italiano più forte del nuovo millennio ha scritto la pagina di storia forse più indelebile. L’oro mondiale sprint iridata nella capitale finnica proprio in questa tecnica lo consacrò tra i grandi di questo sport, lo sprint finale tra il valdostano e il russo Sergey Ustiugov dei Mondiali 2017 è ancora ben illuminato nei nostri ricordi sportivi e oggi è l’occasione di festeggiare Pellegrino una volta di più. Per la vittoria oggi nulla potrà il poliziotto, a meno di errori di Klaebo, però issarsi una volta di più sul podio vorrebbe dire tantissimo, oggi è possibile!

Italia che dopo i Giochi Olimpici da due medaglie di bronzo ha steccato la tappa di Coppa del Mondo di Falun lo scorso weekend, sia al maschile che al femminile, oggi gli azzurri chiamati ad un sussulto d’orgoglio. Oltre al campione di Nus presenti anche Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Michael Hellweger, Simone Mocellini e Martino Carollo. Le donne proveranno a piazzarsi in massa nei quarti di finale con Nicole Monsorno, Caterina Ganz, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter.

