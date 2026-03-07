LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: alle 9.30 la prima manche, la startlist

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa in Slovenia per uno degli appuntamenti più tradizionali del calendario. A Kranjska Gora, sulla storica pista Podkoren 3, il fine settimana tecnico si apre con lo slalom gigante, primo atto della due giorni che si completerà domenica con lo slalom speciale. La gara di sabato scatterà alle 9.30 con la prima manche, mentre la seconda è in programma alle 12.30, in una fase della stagione ormai decisiva prima delle finali.

Il gigante sloveno rappresenta l’ottava e penultima prova stagionale tra le porte larghe, una tappa che potrebbe avvicinare ulteriormente la definizione della classifica di specialità e avvicinare la conquista della Coppa del Mondo generale. L’uomo più atteso resta inevitabilmente Marco Odermatt, dominatore degli ultimi anni e leader assoluto della disciplina. Il fuoriclasse svizzero, reduce anche dal successo in discesa a Garmisch-Partenkirchen, arriva a Kranjska Gora con la possibilità di avvicinare ulteriormente la quinta sfera di cristallo consecutiva in gigante e di consolidare il suo dominio nella classifica generale. Alle spalle dello svizzero non mancano però gli avversari pronti a rendere la gara slovena estremamente combattuta. Tra i più accreditati c’è il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, campione olimpico e principale inseguitore di Odermatt nella classifica di specialità. Con lui anche il connazionale svizzero Loïc Meillard, protagonista di una stagione molto solida e capace di inserirsi spesso nella lotta per il podio.

Tra gli austriaci, attenzione a Marco Schwarz e Stefan Brennsteiner, due interpreti di grande esperienza che cercano un risultato di peso nel finale di stagione. Anche la Norvegia si presenta con un gruppo competitivo, guidato da Henrik Kristoffersen, vincitore proprio a Kranjska Gora lo scorso anno, e da Atle Lie McGrath, senza dimenticare Timon Haugan, atleta capace di inserirsi nelle posizioni di vertice quando trova il ritmo giusto.

In casa Italia l’obiettivo principale sarà ritrovare fiducia e continuità dopo una stagione altalenante. I riflettori sono puntati su Alex Vinatzer, chiamato a reagire dopo un’Olimpiade di Milano Cortina più complicata del previsto. Il gardenese parte con buone ambizioni e proverà a inserirsi nella lotta per la seconda manche con i migliori. Il contingente azzurro sarà guidato anche da Luca De Aliprandini, uno degli specialisti più esperti del gruppo, e da Filippo Della Vite, giovane talento che continua il suo percorso di crescita nel circuito maggiore. Accanto a loro saranno al via anche Giovanni Borsotti, capace di mettersi in evidenza recentemente a Schladming, oltre a Tobias Kastlunger, Stefano Pizzato, al ritorno in Coppa del Mondo, e Simon Talacci, completando così una pattuglia italiana numerosa che proverà a conquistare piazzamenti importanti.

Le condizioni meteo potrebbero aggiungere un ulteriore elemento di incertezza. Le temperature relativamente miti registrate alla vigilia hanno imposto un grande lavoro sulla preparazione del tracciato, ma la Podkoren 3 è storicamente una pista capace di garantire spettacolo e selezione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 9.30, seconda manche alle 12.30. Buon divertimento!