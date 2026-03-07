Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Live RugbyLive SportRugby

LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: sarà il giorno giusto per l’impresa?

Pubblicato

1 minuto fa

il

Per approfondire:
Niccolo Cannone
Niccolo Cannone / LaPresse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Inghilterra, valida per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2026.. Una partita attesissima, perché per la prima volta i britannici non arrivano a Roma con i netti favori dei pronostici.

La storia tra Italia e Inghilterra è fatta di occasioni sfiorate e ricordi rimasti sospesi. Dal celebre episodio di Huddersfield nel 1998, con la meta non concessa ad Alessandro Troncon, fino alle beffe più recenti: il 15-19 sotto la neve dell’Olimpico nel 2012 e il combattutissimo 24-27 del 2024. Partite diverse, epoche diverse, ma la stessa sensazione finale: l’Italia capace di guardare negli occhi l’Inghilterra senza però riuscire a completare l’impresa. Una vittoria che nella storia azzurra ancora manca, ma che più volte è sembrata a un passo.

Questa volta, però, lo scenario appare diverso. L’Inghilterra arriva a Roma dopo le sconfitte con Scozia e Irlanda e con diverse certezze in discussione, mentre l’Italia si presenta con una squadra più matura, forte di una mischia solida, di una linea dei trequarti di alto livello e di una leadership diffusa guidata da giocatori come Michele Lamaro. Secondo Sergio Parisse, reparto per reparto gli azzurri non hanno nulla da invidiare agli inglesi. E allora la domanda aleggia inevitabile sopra lo Stadio Olimpico: potrebbe davvero essere il giorno giusto per scrivere una pagina di storia?

La sfida tra Italia e Inghilterra inizierà alle ore 17.40. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità