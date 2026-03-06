LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: prime qualifiche all’alba, ma prima le FP3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali sono i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato australiano.

Quale sarà il programma della giornata? Il sabato “down under” prenderà il via alle ore 02.30 italiane (le ore 12.30 locali) per la terza ed ultima sessione di prove libere. In poche parole team e piloti avranno a disposizione gli ultimi sessanta minuti per trovare il giusto bilanciamento delle rispettive monoposto pensando al time attack ed al passo gara. Alle ore 06.00, invece, andranno in scena le prime qualifiche della stagione che andranno a consegnare la prima pole position del 2026. Ricordiamo che da quest’anno, essendoci 22 vetture e non più 20, tra le varie manche i piloti eliminati passeranno da 5 a 6.

Cosa dovremo aspettarci dal sabato di Melbourne? In primo luogo proveremo a capire se quanto visto nel venerdì dell’Albert Park sarà confermato o meno. La Mercedes sembra davvero la vettura pronta a dettare legge, con la McLaren (almeno vedendo Oscar Piastri) che ha compiuto passi in avanti importanti. Alle loro spalle c’è una Ferrari che si dimostra solida e pronta ad inserirsi nella lotta, mentre la Red Bull nonostante un grande Max Verstappen, rischia di essere leggermente più indietro. Grande curiosità attorno alla Aston Martin per capire se il team inglese sarà in grado di scendere in pista in maniera normale dopo le enormi difficoltà a livello di Power Unit.

Il sabato del Gran Premio di Australia scatterà alle ore 02.30 italiane con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 06.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sullo splendido tracciato di Melbourne. Buon divertimento!