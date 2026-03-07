LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, Vollering favorita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima edizione della Strade Bianche Donne, una delle corse di un giorno più affascinanti della prima parte del calendario ciclistico mondiale.

Partenza e arrivo da Siena, in un percorso che si snoda su 133 intensi kilometri, con diverse difficoltà altimetriche al suo interno, legate non solo alle asperità ma anche ai tratti di sterrato; anche se nel disegno della gara il tratto della Piana e quello di Serravalle. Grande attenzione invece riservata al doppio passaggio sul Colle Pinzuto e Le Tolfe: dove si potrebbe decidere l’esito di giornata.

Tutte a caccia dell’olandese Demi Vollering, vincitrice nel 2025? Sulla carta sì, la classe 1996 parte con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare cicliste del calibro di Elisa Longo Borghini, l’azzurra che qui ha vinto nel 2017, o nomi come quelli della francese Pauline Ferrand-Prevot o della polacca Kasia Niewiadoma a cui aggiungere le fiches dell’altra olandese Anna van der Breggen e della belga Lotte Kopecky (affermatasi nel 2022 e nel 2024), entrambe non al meglio ma pronte in caso di circostanze favorevoli a sferrare la zampata.

La Strade Bianche Donne inizierà alle ore 10.15 con la procedura di partenza, prima del via della corsa, fissato per le 10.20. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport, per non perdersi neanche una pedalata nel racconto della gara in territorio senese.