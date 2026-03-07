LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida inizia la rincorsa ad una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali allround di speed skating. Sul ghiaccio di Heerenveen (Olanda), autentico tempio della pista lunga, inizierà la rincorsa al podio iridato con la nostra Francesca Lollobrigida che vuole continuare a stupire a pochi giorni dalle memorabili Olimpiadi di Milano-Cortina in cui ha conquistato due magnifiche medaglie d’oro sui 3000 e 5000 metri. Si partirà con i 500 metri femminili e maschili, seguiti nel pomeriggio rispettivamente da 3000 e 5000.

La pattinatrice laziale dovrà difendersi sulle distanze corte, per poi dar fondo alle ultime energie stagionali nelle sue amate long distance. Favorite d’obbligo le padrone di casa, ma come dimostrato ai Giochi Lollobrigida può esaltarsi nei momenti che contano. Joy Beune, Marijke Groenewoud ed Antoinette Rijpma-De Jong cercheranno di esaltare gli appassionati neerlandesi alzando i ritmi sin dalle distanze brevi. Cercherà il riscatto la norvegese Ragne Wiklund, attenzione anche alla canadese Valerie Maltais ed alla belga Sandrine Tas. Per l’Italia presente inoltre Emily Tormen, che proverà a ben disimpegnarsi in un palcoscenico da brividi.

In campo maschile i fari saranno accesi in direzione Jordan Stolz. Il fuoriclasse americano ha mancato la tripletta in quel di Milano cedendo a sorpresa nei 1500 metri al cinese Ning Zhongyan, assente ad Heerenveen. Lo statunitense è il principale favorito al titolo, ma dovrà limitare i danni nelle distanze lunghe evitando il rientro del norvegese Sander Eitrem. Per l’Olanda al via Marcel Bosker, Stijn van de Bunt e Chris Huizinga. Papabili per una medaglia anche il francese Timothy Loubineaud ed il ceco Metodej Jilek. Italia che si affida a Riccardo Lorello, splendido bronzo olimpico sui 5000,

La prima giornata dei Mondiali allround di speed skating inizierà alle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!