Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Sport in tv

Sport in tv oggi (domenica 22 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Pubblicato

2 minuti fa

il

Per approfondire:
Italia rugby
Italia rugby / LaPresse

Oggi, domenica 22 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe, la MotoGP con i Test di Buriram, e tanto altro ancora.

Prosegue il percorso dell’Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada scenderanno in campo in trasferta contro la Francia, nella sfida che si giocherà allo Stade Pierre Mauroy di Lille. Nel XV azzurro rientra dal 1′ dopo l’infortunio alla mano Ange Capuozzo.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI

Tre le corse a tappe di ciclismo su strada che si concluderanno oggi: settima frazione per l’UAE Tour, dal Zayed National Museum all’Abu Dhabi Breakwater, quinta tappa per la Vuelta a Andalucia, da La Roda de Andalucía a Lucena, quinta frazione anche per la Volta ao Algarve, con partenza da Faro ed arrivo a Malhão (Loulé).

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 22 febbraio

0.30 Superbike, GP Australia: warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

3.00 Superbike, GP Australia: Superpole Race – TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, NOW

4.00 MotoGP, Test Buriram: sessione 1 – Nessuna copertura tv / streaming

6.00 Superbike, GP Australia: Gara 2 – TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, NOW

7.20 MotoGP, Test Buriram: sessione 2 – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Atletica, Campionati Italiani cross: gare individuali – atleticaitaliana.tv

10.00 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (10.00-13.00 e 13.30-17.00), Rai Sport HD (12.10-13.30), Rai 1 (20.30 Cerimonia di chiusura), Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-16.45 e 20.30 Cerimonia di chiusura), Eurosport2 (10.00-11.00), DAZN CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

10.00 Pallanuoto, Conference Cup: De Akker Team-Honved – EuroAquatics TV

10.15 Ciclismo, UAE Tour: 7a tappa – 11.50 Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Sri Lanka-Inghilterra – ICC.TV

11.00 Ciclismo, Vuelta a Andalucia: 5a tappa – 13.30 Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

11.30 Pallanuoto, Conference Cup: Posillipo-Matarò – EuroAquatics TV

12.30 Calcio, Serie A: Genoa-Torino – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Juventus – DAZN

13.10 Ciclismo, Volta ao Algarve: 5a tappa – 15.30 Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: India-Sudafrica – ICC.TV

15.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Napoli – DAZN, DAZN 1

15.30 Calcio femminile, Serie A: Inter-Roma – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

16.00 Atletica, World Indoor Tour Torun – 17.00 Sky Sport Max, Sky Go, NOW

16.10 Rugby, Sei Nazioni: Francia-Italia – TV8, Sky Sport Arena, tv8.it, Sky Go, NOW

16.30 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Sassari – flima.tv

17.00 Basket, Coppa Italia: finale, Milano-Tortona – Cielo, Sky Sport Basket, cielo.tv, Sky Go, NOW, LBA TV

17.00 Volley, Superlega: Cisterna-Civitanova – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Piacenza-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Grottazzollina-Modena – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Cuneo-Padova – VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Broni – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Brixia – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Roseto – flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Milan-Parma – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Sassuolo – DAZN

19.00 Volley, Superlega: Monza-Milano – DAZN, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Cremonese – DAZN, DAZN 1

21.30 Tennis, ATP 500 Rio de Janeiro: finale – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

22.00 Tennis, ATP 250 Delray Beach: finale – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità