Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 22 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 22 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe, la MotoGP con i Test di Buriram, e tanto altro ancora.
Prosegue il percorso dell’Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada scenderanno in campo in trasferta contro la Francia, nella sfida che si giocherà allo Stade Pierre Mauroy di Lille. Nel XV azzurro rientra dal 1′ dopo l’infortunio alla mano Ange Capuozzo.
CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI
Tre le corse a tappe di ciclismo su strada che si concluderanno oggi: settima frazione per l’UAE Tour, dal Zayed National Museum all’Abu Dhabi Breakwater, quinta tappa per la Vuelta a Andalucia, da La Roda de Andalucía a Lucena, quinta frazione anche per la Volta ao Algarve, con partenza da Faro ed arrivo a Malhão (Loulé).
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 22 febbraio
0.30 Superbike, GP Australia: warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
3.00 Superbike, GP Australia: Superpole Race – TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, NOW
4.00 MotoGP, Test Buriram: sessione 1 – Nessuna copertura tv / streaming
6.00 Superbike, GP Australia: Gara 2 – TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, NOW
7.20 MotoGP, Test Buriram: sessione 2 – Nessuna copertura tv / streaming
9.00 Atletica, Campionati Italiani cross: gare individuali – atleticaitaliana.tv
10.00 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (10.00-13.00 e 13.30-17.00), Rai Sport HD (12.10-13.30), Rai 1 (20.30 Cerimonia di chiusura), Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-16.45 e 20.30 Cerimonia di chiusura), Eurosport2 (10.00-11.00), DAZN CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
10.00 Pallanuoto, Conference Cup: De Akker Team-Honved – EuroAquatics TV
10.15 Ciclismo, UAE Tour: 7a tappa – 11.50 Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
10.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Sri Lanka-Inghilterra – ICC.TV
11.00 Ciclismo, Vuelta a Andalucia: 5a tappa – 13.30 Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
11.30 Pallanuoto, Conference Cup: Posillipo-Matarò – EuroAquatics TV
12.30 Calcio, Serie A: Genoa-Torino – DAZN, DAZN 1
12.30 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Juventus – DAZN
13.10 Ciclismo, Volta ao Algarve: 5a tappa – 15.30 Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: India-Sudafrica – ICC.TV
15.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Napoli – DAZN, DAZN 1
15.30 Calcio femminile, Serie A: Inter-Roma – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN
16.00 Atletica, World Indoor Tour Torun – 17.00 Sky Sport Max, Sky Go, NOW
16.10 Rugby, Sei Nazioni: Francia-Italia – TV8, Sky Sport Arena, tv8.it, Sky Go, NOW
16.30 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Sassari – flima.tv
17.00 Basket, Coppa Italia: finale, Milano-Tortona – Cielo, Sky Sport Basket, cielo.tv, Sky Go, NOW, LBA TV
17.00 Volley, Superlega: Cisterna-Civitanova – DAZN, VBTV
18.00 Volley, Superlega: Piacenza-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Volley, Superlega: Grottazzollina-Modena – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Cuneo-Padova – VBTV
18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Broni – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Brixia – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Roseto – flima.tv
18.00 Calcio, Serie A: Milan-Parma – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Sassuolo – DAZN
19.00 Volley, Superlega: Monza-Milano – DAZN, VBTV
20.45 Calcio, Serie A: Roma-Cremonese – DAZN, DAZN 1
21.30 Tennis, ATP 500 Rio de Janeiro: finale – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
22.00 Tennis, ATP 250 Delray Beach: finale – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV