Olimpia Milano-Tortona oggi, Coppa Italia basket 2026: orario finale, tv, programma, streaming

Non è una finale inedita, perché la si è vista anche nel 2022 a Pesaro. Pur tuttavia, ha ancora i crismi di una certa sorpresa: da una parte l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano di Peppe Poeta, in grado di reggere l’urto di una spettacolare Germani Brescia, dall’altra una Bertram Derthona Tortona di Mario Fioretti capace di battere la Virtus Bologna.

I milanesi vanno per il tentativo di sfatare il tabù delle ultime due finali perse, prima contro Napoli e poi contro Trento, mentre dalle parti di Tortona si punta, stavolta per davvero, a un primo, storico trionfo dopo che la sua presenza nei piani alti della Serie A è diventata un fatto consueto. Da una parte la storia, dall’altra una programmazione mirata nel tempo che ha permesso di portare a risultati di grandissimo rilievo. E c’è anche un lato curioso: sia Poeta che Fioretti sono stati assistenti di Ettore Messina a Milano. Nel caso del bergamasco, poi, il legame con l’Olimpia è stato infinito: 22 anni, 4 come coach delle giovanili e poi 18 come vice in cui ne ha visti passare davvero tanti.

La finale delle Final Eight di Coppa Italia 2026 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Bertram Derthona Tortona si giocherà alle ore 17:00 all’Inalpi Arena di Torino. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Cielo, nonché per gli abbonati su Sky Sport Basket (205); diretta streaming su sito di Cielo, SkyGo, Now e LBATV. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA OLIMPIA MILANO-TORTONA OGGI, FINALE COPPA ITALIA BASKET 2026

Domenica 22 febbraio

Ore 17:00 Olimpia EA7 Emporio Armani Milano-Bertram Derthona Tortona a Torino, Inalpi Arena – Diretta tv su Cielo (in chiaro) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA FINALE COPPA ITALIA BASKET 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Cielo (in chiaro), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: sito di Cielo, SkyGo, Now, LBATV

Diretta testuale: OA Sport