Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Torun 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara

Nella giornata in cui si chiudono ufficialmente i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, a Torun si disputa l’ultima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il prestigioso meeting polacco denominato Copernicus Cup rappresenta in questo caso anche e soprattutto una prova generale in vista dei Campionati Mondiali al coperto che si terranno tra un mese nello stesso impianto.

Tanti big azzurri sono iscritti alle gare di oggi pomeriggio e proveranno a ben figurare quando manca un mese al grande appuntamento della rassegna iridata in sala. L’Italia potrà contare a Torun in questa domenica 22 febbraio su Larissa Iapichino nel lungo, Leonardo Fabbri nel peso, Zaynab Dosso nei 60 metri, Lorenzo Simonelli e Giada Carmassi nei 60hs, Marta Zenoni e Pietro Arese nei 1500, Eloisa Coiro negli 800 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del meeting di Torun, ultima tappa Gold stagionale del World Indoor Tour di atletica. L’evento verrà trasmesso dalle ore 17.00 alle 19.00 in diretta tv su Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR TORUN OGGI

Domenica 22 febbraio

16.00 Getto del peso (maschile)

16.10 Salto in alto (femminile)

16.30 Salto con l’asta (maschile)

16.50 60 metri (femminile), batterie

17.07 1500 metri (maschile)

17.17 1500 metri (femminile)

17.27 Salto in lungo (femminile)

17.30 60 ostacoli (femminile), batterie

17.45 400 metri (femminile)

18.05 60 metri (femminile), finale

18.12 800 metri (femminile)

18.23 800 metri (maschile)

18.40 60 ostacoli (maschile)

18.50 60 ostacoli (femminile), finale

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR TORUN OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max, dalle 17.00 alle 19.00.

Diretta streaming: dalle 17.00 alle 19.00 su Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA WORLD INDOOR TOUR TORUN

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri.

60 metri (femminile): Zaynab Dosso.

1500 metri (maschile): Pietro Arese.

1500 metri (femminile): Marta Zenoni.

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino.

60 ostacoli (femminile): Giada Carmassi.

800 metri (femminile): Eloisa Coiro.

60 ostacoli (maschile): Lorenzo Simonelli.