LIVE Olimpia Milano-Tortona, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: si assegna il trofeo!

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Tortona, Coppa Italia basket 2026. Va in scena l’atto conclusivo della kermesse che mette in palio il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana assegnata a fine settembre 2025.

I meneghini hanno lottato per 40’ contro una mai doma Germani Brescia vincendo per 102-106 al termine di una semifinale spettacolare e decisa soprattutto dai 27 punti di uno scatenato Armoni Brooks che ha spaccato la partita in due a cavallo tra terzo e ultimo quarto con 14 punti consecutivi. Per i milanesi la possibilità di cancellare la sconfitta del 2025 contro Trento e alzare il secondo trofeo di quest’annata.

Dall’altra parte la Bertram Derthona Tortona guidata in panchina Mario Fioretti che per ben 18 anni è stato assistente allenatore all’Olimpia, con i piemontesi che in semifinale hanno piegato la Virtus Bologna campione d’Italia per 84-78 grazie ai 20 punti e 9 assist di Prentiss Hubb e ai 18 punti di Justin Gorham, con una cittadina che vuole provare a sognare in grande contro la corazzata milanese.

Palla a due che verrà alzata oggi pomeriggio alle ore 17:00 nella splendida cornice dell’Inalpi Arena di Torino. Diretta tv garantita in chiaro per tutti da Cielo (canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e LBA TV. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Olimpia Milano-Tortona, finale Coppa Italia basket 2026!